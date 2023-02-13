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Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti
Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti
Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti

14:15 13.02.2023 (güncellendi: 14:16 13.02.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurul önüne gitti.
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