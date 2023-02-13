https://sputniknews.com.tr/20230213/kilicdaroglu-sermaye-piyasasi-kurulu-onune-gitti-1066962662.html
Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti
Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti
Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:15+0300
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2023-02-13T14:16+0300
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti
14:15 13.02.2023 (güncellendi: 14:16 13.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurul önüne gitti.