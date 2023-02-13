https://sputniknews.com.tr/20230213/kastamonuda-yolcu-otobusu-devrildi-30-yarali-1066941471.html
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Ankara’dan Sinop’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T07:52+0300
2023-02-13T07:52+0300
2023-02-13T07:52+0300
türkiye
kahramanmaraş
ankara
sinop
yolcu otobüsü
trafik kazası
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Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yolcuları Sinop’a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki 34 FGD 859 plakalı Ali Osman Ulusoy turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.
türkiye
kahramanmaraş
ankara
sinop
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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kahramanmaraş, ankara, sinop, yolcu otobüsü, trafik kazası
kahramanmaraş, ankara, sinop, yolcu otobüsü, trafik kazası
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
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Ankara’dan Sinop’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yolcuları Sinop’a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki 34 FGD 859 plakalı Ali Osman Ulusoy turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.