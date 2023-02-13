https://sputniknews.com.tr/20230213/josef-de-souza-bir-depremzede-cocugu-evlat-edinebilirim-1066950025.html

Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

10 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem dünya çapında yankı buluyor. Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Brezilya basınına açıklamalar yaptı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T11:26+0300

2023-02-13T11:26+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

josef de souza

deprem

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Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye depremle ilgili açıklamalar yapan Josef de Souza, depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu.Doğum gününde depremzedeler için bağış hesap numarası paylaşan Brezilyalı futbolcu Mersin'e giderek afetzede çocuklara destek verdi.Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından tüm ülkenin tek yürek olduğunu vurgulayan Josef de Souza, "Takımlar arasındaki rekabetten dolayı beni sevmeyen Galatasaray taraftarlarından bile mesajlar aldım" dedi.Bir dönem top koşturduğu sarı-lacivertli kulübün taraftarının da kendisine yazdığını belirten Josef, "Ayrıca ayrıldığım takım Fenerbahçe'nin çoğu benden hoşlanmayan taraftarlarından da mesajlar aldım. Şimdi hepsi yardımlar için bana teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.Doğum gününü kutlamamasıyla ilgili gelen soruya Josef de Souza, "Doğum günümdü ama kutlama yapacak zaman değildi. Türkiye halkına yardım etme zamanı" cevabını verdi.Josef de Souza son olarak depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi.Josef de Souza açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" diye konuştu.

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josef de souza, deprem