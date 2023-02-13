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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/jeoloji-muhendisleri-2-yil-once-uyarmis-fay-yasasi-teklifine-kulak-asilmadi-1066959387.html
Jeoloji mühendisleri 2 yıl önce uyarmış: 'Fay yasası teklifine kulak asılmadı'
Jeoloji mühendisleri 2 yıl önce uyarmış: 'Fay yasası teklifine kulak asılmadı'
Gazeteci Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4'lük bir depreme karşı 2 yıl önce uyarıda bulunduğunu ve 'fay yasası'... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:09+0300
2023-02-13T13:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
jeoloji
mühendis
tmmob
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve AFAD dahil birçok kuruma gönderdiği raporun detaylarını paylaştı.'Kahramanmaraş'ın depremselliği' başlıklı raporda depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesinde 7.4'e ulaşabilecek bir sarsıntıya karşı uyarıda bulunulması dikkat çekti. Raporda, bölgede zemin ve yapı stokunun zayıf olduğunun altını çizen raporda kentin yeniden planlanması için fay yasasının çıkarılması teklif etse de bu öneriye kulak asılmadığına işaret edildi.Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:Maraş’taki depremden iki sene önce yazılan mektupta, yıkılan binaların durumu önceden tanımlanmış: 'Kahramanmaraş’ta birçok yerleşim alanı, zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerine oturuyor.'Mektup, 'kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi' önerisinde bulunuyor. Buna göre Maraş’ta, diri fay hatlarının haritasına göre şehir yeniden planlanmalı. Mevcut binalar gözden geçirilerek kentsel dönüşüm çalışması yapılmalı. Maraş’ta deprem planı hazırlanmalı.Mektupta, Meclis’e de öneride bulunulmuş. 'Yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması', 'faydaki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi' için 'fay yasası' teklif edilmiş. Jeoloji mühendisleri, elini taşın altına koyarak 'Destek vermeye hazırız' diye bitirmiş.Buna rağmen ne mi oldu?Jeoloji Mühendisleri Odası ile konuştum. Kimse uyarılarına kulak asmamış. 'Üstümüze düşeni yaparız' dedikleri halde kimse göreve de çağırmamış. Olası deprem, yeri ve büyüklüğü bile iki sene öncesinden öngörülürken hiçbir şey yapmadan beklenmiş. Yetmemiş, 'İmara açılmasın' denilen yerlere yeni binalar yapılmış.Dahası var...Başında Türk kelimesi olan TMMOB’nin jeoloji mühendisleri, hükümete bu işleri hızlandıracak 'fay yasası' önermişti ya... 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu' olması nedeniyle, kanunla 'Türk' adını alan TMMOB’nin isminden, hükümet rahatsız oldu. Erdoğan talimat verdi."
https://sputniknews.com.tr/20230211/prof-hasan-sozbilir-afet-bolgesindeki-5-fay-birlesince-2-buyuk-depremi-yaratti-1066875980.html
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deprem, kahramanmaraş, jeoloji, mühendis, tmmob
deprem, kahramanmaraş, jeoloji, mühendis, tmmob

Jeoloji mühendisleri 2 yıl önce uyarmış: 'Fay yasası teklifine kulak asılmadı'

13:09 13.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Gazeteci Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4'lük bir depreme karşı 2 yıl önce uyarıda bulunduğunu ve 'fay yasası' teklif ettiğini anımsattı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve AFAD dahil birçok kuruma gönderdiği raporun detaylarını paylaştı.
'Kahramanmaraş'ın depremselliği' başlıklı raporda depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesinde 7.4'e ulaşabilecek bir sarsıntıya karşı uyarıda bulunulması dikkat çekti. Raporda, bölgede zemin ve yapı stokunun zayıf olduğunun altını çizen raporda kentin yeniden planlanması için fay yasasının çıkarılması teklif etse de bu öneriye kulak asılmadığına işaret edildi.
Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
Maraş’taki depremden iki sene önce yazılan mektupta, yıkılan binaların durumu önceden tanımlanmış: 'Kahramanmaraş’ta birçok yerleşim alanı, zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerine oturuyor.'
Mektup, 'kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi' önerisinde bulunuyor. Buna göre Maraş’ta, diri fay hatlarının haritasına göre şehir yeniden planlanmalı. Mevcut binalar gözden geçirilerek kentsel dönüşüm çalışması yapılmalı. Maraş’ta deprem planı hazırlanmalı.
Mektupta, Meclis’e de öneride bulunulmuş. 'Yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması', 'faydaki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi' için 'fay yasası' teklif edilmiş. Jeoloji mühendisleri, elini taşın altına koyarak 'Destek vermeye hazırız' diye bitirmiş.
Buna rağmen ne mi oldu?
Jeoloji Mühendisleri Odası ile konuştum. Kimse uyarılarına kulak asmamış. 'Üstümüze düşeni yaparız' dedikleri halde kimse göreve de çağırmamış. Olası deprem, yeri ve büyüklüğü bile iki sene öncesinden öngörülürken hiçbir şey yapmadan beklenmiş. Yetmemiş, 'İmara açılmasın' denilen yerlere yeni binalar yapılmış.
Dahası var...
Başında Türk kelimesi olan TMMOB’nin jeoloji mühendisleri, hükümete bu işleri hızlandıracak 'fay yasası' önermişti ya... 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu' olması nedeniyle, kanunla 'Türk' adını alan TMMOB’nin isminden, hükümet rahatsız oldu. Erdoğan talimat verdi."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Prof. Hasan Sözbilir: Afet bölgesindeki 5 fay birleşince 2 büyük depremi yarattı
11 Şubat, 11:10
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