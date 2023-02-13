https://sputniknews.com.tr/20230213/jeoloji-muhendisleri-2-yil-once-uyarmis-fay-yasasi-teklifine-kulak-asilmadi-1066959387.html

Jeoloji mühendisleri 2 yıl önce uyarmış: 'Fay yasası teklifine kulak asılmadı'

Jeoloji mühendisleri 2 yıl önce uyarmış: 'Fay yasası teklifine kulak asılmadı'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4'lük bir depreme karşı 2 yıl önce uyarıda bulunduğunu ve 'fay yasası'... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:09+0300

2023-02-13T13:09+0300

2023-02-13T13:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

jeoloji

mühendis

tmmob

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve AFAD dahil birçok kuruma gönderdiği raporun detaylarını paylaştı.'Kahramanmaraş'ın depremselliği' başlıklı raporda depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesinde 7.4'e ulaşabilecek bir sarsıntıya karşı uyarıda bulunulması dikkat çekti. Raporda, bölgede zemin ve yapı stokunun zayıf olduğunun altını çizen raporda kentin yeniden planlanması için fay yasasının çıkarılması teklif etse de bu öneriye kulak asılmadığına işaret edildi.Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:Maraş’taki depremden iki sene önce yazılan mektupta, yıkılan binaların durumu önceden tanımlanmış: 'Kahramanmaraş’ta birçok yerleşim alanı, zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerine oturuyor.'Mektup, 'kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi' önerisinde bulunuyor. Buna göre Maraş’ta, diri fay hatlarının haritasına göre şehir yeniden planlanmalı. Mevcut binalar gözden geçirilerek kentsel dönüşüm çalışması yapılmalı. Maraş’ta deprem planı hazırlanmalı.Mektupta, Meclis’e de öneride bulunulmuş. 'Yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması', 'faydaki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi' için 'fay yasası' teklif edilmiş. Jeoloji mühendisleri, elini taşın altına koyarak 'Destek vermeye hazırız' diye bitirmiş.Buna rağmen ne mi oldu?Jeoloji Mühendisleri Odası ile konuştum. Kimse uyarılarına kulak asmamış. 'Üstümüze düşeni yaparız' dedikleri halde kimse göreve de çağırmamış. Olası deprem, yeri ve büyüklüğü bile iki sene öncesinden öngörülürken hiçbir şey yapmadan beklenmiş. Yetmemiş, 'İmara açılmasın' denilen yerlere yeni binalar yapılmış.Dahası var...Başında Türk kelimesi olan TMMOB’nin jeoloji mühendisleri, hükümete bu işleri hızlandıracak 'fay yasası' önermişti ya... 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu' olması nedeniyle, kanunla 'Türk' adını alan TMMOB’nin isminden, hükümet rahatsız oldu. Erdoğan talimat verdi."

https://sputniknews.com.tr/20230211/prof-hasan-sozbilir-afet-bolgesindeki-5-fay-birlesince-2-buyuk-depremi-yaratti-1066875980.html

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