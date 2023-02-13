https://sputniknews.com.tr/20230213/iyi-partili-koray-aydinin-annesi-sebahat-aydin-hayatini-kaybetti-1066951426.html
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan defnedilecek 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:51+0300
2023-02-13T11:51+0300
2023-02-13T11:51+0300
türkiye
koray aydın
iyi parti
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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip defnedilcek.
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koray aydın, iyi parti
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti
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İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan defnedilecek
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.
Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.
Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip defnedilcek.