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İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti
İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan defnedilecek 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
koray aydın
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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip defnedilcek.
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koray aydın, iyi parti
koray aydın, iyi parti

İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti

11:51 13.02.2023
© AA / Mustafa Ünal Uysal Koray Aydın
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA / Mustafa Ünal Uysal
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İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan defnedilecek
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.
Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.
Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip defnedilcek.
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