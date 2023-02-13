https://sputniknews.com.tr/20230213/iyi-partili-koray-aydinin-annesi-sebahat-aydin-hayatini-kaybetti-1066951426.html

İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti

İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın hayatını kaybetti

İYİ Partili Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi. Sebahat Aydın'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndan defnedilecek 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T11:51+0300

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türkiye

koray aydın

iyi parti

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın annesi hayatını kaybetti.Koray Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin" dedi.Sebahat Aydın'ın cenazesi 14 Şubat Salı günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden öğle namazına müteakip defnedilcek.

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