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İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor
İsviçre'nin Solothurn kantonunda yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kek satarak... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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kek, fotoğraf, isviçre, yardım, depremzede, фото
kek, fotoğraf, isviçre, yardım, depremzede, фото

İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor

12:29 13.02.2023
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İsviçre'nin Solothurn kantonunda yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kek satarak destek olmaya çalışıyor.
© AAİsviçre'de doğup büyüyen ilkokul 4. sınıf öğrencileri Çalışkan ve Şahin, topladıkları yardımı AFAD aracılığıyla Türkiye'deki depremlerden etkilenen bölgelere ulaştıracak. Çalışkan ve Şahin, depremzedeler için kek satmaya nasıl başladıkları ve topladıkları yardımlarla ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye'deki depremleri ilk olarak televizyondan izlediğini belirten 10 yaşındaki Çalışkan, bunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
İsviçre'de doğup büyüyen ilkokul 4. sınıf öğrencileri Çalışkan ve Şahin, topladıkları yardımı AFAD aracılığıyla Türkiye'deki depremlerden etkilenen bölgelere ulaştıracak. Çalışkan ve Şahin, depremzedeler için kek satmaya nasıl başladıkları ve topladıkları yardımlarla ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye'deki depremleri ilk olarak televizyondan izlediğini belirten 10 yaşındaki Çalışkan, bunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.
© AAÇalışkan, "Kendimi depremden etkilenen insanların yerine koydum ve onları biraz daha iyi anlayabildim. Onlara yardım etmek için neler yapabileceğimi düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. İlk olarak kullanmadığım kitap ve oyuncaklarımı satmak için topladım. Büyüklerin de benden alabileceği bir şeyler yapmak istedim ve en sonunda annemle kek yaptık" dedi.
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çalışkan, "Kendimi depremden etkilenen insanların yerine koydum ve onları biraz daha iyi anlayabildim. Onlara yardım etmek için neler yapabileceğimi düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. İlk olarak kullanmadığım kitap ve oyuncaklarımı satmak için topladım. Büyüklerin de benden alabileceği bir şeyler yapmak istedim ve en sonunda annemle kek yaptık" dedi.
© AAKekleri satın alan İsviçrelilerin, kendilerini çok iyi karşıladığını ve 'iyi bir şey yaptıklarını' söylediğini anlatan Çalışkan, bazılarının ise bir şey almadan depremzedelere yardımda bulunduğunu belirtti. Kek yapıp satmaya devam edeceklerini belirten Çalışkan, bunun yanı sıra depremzedelere destek için oyuncak ve kırtasiye ürünleri de satacaklarını söyledi.
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kekleri satın alan İsviçrelilerin, kendilerini çok iyi karşıladığını ve 'iyi bir şey yaptıklarını' söylediğini anlatan Çalışkan, bazılarının ise bir şey almadan depremzedelere yardımda bulunduğunu belirtti. Kek yapıp satmaya devam edeceklerini belirten Çalışkan, bunun yanı sıra depremzedelere destek için oyuncak ve kırtasiye ürünleri de satacaklarını söyledi.
© AAÇalışkan, "İlk gün toplamda 725 İsviçre frangı (yaklaşık 15 bin lira) topladık. Standımızı ilk olarak kurduğumuzda en fazla 300 veya 500 frank toplamayı düşünüyordum. Hiç beklemediğim bir rakam çıktı ve bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Çalışkan, "İlk gün toplamda 725 İsviçre frangı (yaklaşık 15 bin lira) topladık. Standımızı ilk olarak kurduğumuzda en fazla 300 veya 500 frank toplamayı düşünüyordum. Hiç beklemediğim bir rakam çıktı ve bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.
© AAŞahin de deprem bölgesindeki insanlar için üzüldüklerini ve kuzeniyle depremzedelere destek için kek satmaya başladıklarını anlattı. "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde gülümsediler ve bizi tebrik ettiler. Bazıları para verip kek aldı, bazıları da bir şey almadan destek oldu" diyen 11 yaşındaki Şahin, bunu yaparken hem duygulandığını hem de sevindiğini ifade etti. Şahin, haftaya okullar açılana kadar kek ve oyuncak satarak Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Şahin de deprem bölgesindeki insanlar için üzüldüklerini ve kuzeniyle depremzedelere destek için kek satmaya başladıklarını anlattı. "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde gülümsediler ve bizi tebrik ettiler. Bazıları para verip kek aldı, bazıları da bir şey almadan destek oldu" diyen 11 yaşındaki Şahin, bunu yaparken hem duygulandığını hem de sevindiğini ifade etti. Şahin, haftaya okullar açılana kadar kek ve oyuncak satarak Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
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