İsviçre'de ilkokul öğrencisi Türk kuzenler depremzedelere yardım için kek satıyor

© AA Şahin de deprem bölgesindeki insanlar için üzüldüklerini ve kuzeniyle depremzedelere destek için kek satmaya başladıklarını anlattı. "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde gülümsediler ve bizi tebrik ettiler. Bazıları para verip kek aldı, bazıları da bir şey almadan destek oldu" diyen 11 yaşındaki Şahin, bunu yaparken hem duygulandığını hem de sevindiğini ifade etti. Şahin, haftaya okullar açılana kadar kek ve oyuncak satarak Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.