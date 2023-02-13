https://sputniknews.com.tr/20230213/istanbul-kadikoyde-binalardan-alinan-orneklerden-nazar-boncugu-gazete-kupuru-ve-kopuk-cikti-1066989824.html
İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı
İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı
Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T21:07+0300
2023-02-13T21:07+0300
2023-02-13T21:07+0300
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istanbul
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NTV’de yer alan haberde Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230211/ahmet-ercan-marmara-depremi-icin-tarih-verdi-1066874712.html
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İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı
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Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.
NTV’de yer alan haberde
Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.
Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.