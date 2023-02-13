https://sputniknews.com.tr/20230213/istanbul-kadikoyde-binalardan-alinan-orneklerden-nazar-boncugu-gazete-kupuru-ve-kopuk-cikti-1066989824.html

İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı

İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı

Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T21:07+0300

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türkiye

deprem

istanbul

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NTV’de yer alan haberde Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230211/ahmet-ercan-marmara-depremi-icin-tarih-verdi-1066874712.html

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