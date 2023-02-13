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İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı
İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı
Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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NTV’de yer alan haberde Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230211/ahmet-ercan-marmara-depremi-icin-tarih-verdi-1066874712.html
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deprem, istanbul
deprem, istanbul

İstanbul Kadıköy'de binalardan alınan örneklerden 'nazar boncuğu, gazete kupürü ve köpük' çıktı

21:07 13.02.2023
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NTV - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© NTV
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Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.
NTV’de yer alan haberde Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete kupürü gibi maddeler bulundu.
Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.

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