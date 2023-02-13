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https://sputniknews.com.tr/20230213/israilden-gazzeye-hava-saldirisi--1066942373.html
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında bir bölgeyi vurdu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T08:33+0300
2023-02-13T08:37+0300
dünya
israil
gazze
hava saldırısı
savaş uçağı
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının bu gece Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait roket üretimi ham maddelerinin bulunduğu yer altındaki bir noktayı hedef aldığını belirtti. Adraee, söz konusu saldırının 11 Şubat Cumartesi günü Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti. Hava saldırısının Hamas'ın gücünü ve silahlanma çabasını engellemek amaçlı olduğunu belirten Adraee, Hamas'ın İsrail'i hedef alan güvenliği delme operasyonlarının bedelini ödeyeceği tehdidinde bulundu. Kentteki Sağlık Bakanlığı henüz saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapmadı.
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israil, gazze, hava saldırısı, savaş uçağı
israil, gazze, hava saldırısı, savaş uçağı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

08:33 13.02.2023 (güncellendi: 08:37 13.02.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSGazze- İsrail
Gazze- İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında bir bölgeyi vurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının bu gece Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait roket üretimi ham maddelerinin bulunduğu yer altındaki bir noktayı hedef aldığını belirtti.
Adraee, söz konusu saldırının 11 Şubat Cumartesi günü Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti. Hava saldırısının Hamas'ın gücünü ve silahlanma çabasını engellemek amaçlı olduğunu belirten Adraee, Hamas'ın İsrail'i hedef alan güvenliği delme operasyonlarının bedelini ödeyeceği tehdidinde bulundu.
Kentteki Sağlık Bakanlığı henüz saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapmadı.
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