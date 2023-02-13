https://sputniknews.com.tr/20230213/hollandada-pegida-hareketi-lideri-wagensveld-yine-kuran-yirtti-1066940349.html

Hollanda'da PEGIDA hareketi lideri Wagensveld yine Kuran yırttı

Hollanda'da PEGIDA hareketi lideri Wagensveld yine Kuran yırttı

Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Utrecht kentinde tek başına yaptığı eylemde yine... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T05:50+0300

2023-02-13T05:50+0300

2023-02-13T05:50+0300

dünya

pegida

kuran

hollanda

eylem

islam

avrupa'da göçmen karşıtı hareket pegida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066940492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e6082d310c08f2ccabd77ecaeb2358e.jpg

PEGIDA lideri Edwin Wagensveld, bugün Utrecht kentinde Kuran'ın üzerine çıkarak, başka bir Kuran'ı yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımda, yırttığı Kuran'ı eve götürüp yakacağını söyleyen Wagensveld, tek başına yaptığı gösteriye izin verdiği ve kolaylık sağladığı için Utrecht Belediye Başkanı'na ve polise teşekkür etti.Wagensveld, 22 Ocak'ta da Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde tek başına yaptığı gösteride polis korumasında Kuran yırtmıştı.Hollanda’nın Lahey kentinde geçen hafta yüzlerce Müslüman, Kuran'a yönelik saldırıları protesto etmişti.Rotterdam'daki gösteride gözaltına alınmıştıBenzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kuran yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kuran yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/turk-hacker-grubundan-isvece-siber-saldiri-kuran-yakarsaniz-biz-de-serverlarinizi-yakariz-1066451134.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pegida, kuran, hollanda, eylem, islam, avrupa'da göçmen karşıtı hareket pegida