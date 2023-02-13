https://sputniknews.com.tr/20230213/halk-tv-yazari-mehmet-tezkan-secim-eylul-ayina-sarkabilir-1066958977.html

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan: Seçim eylül ayına sarkabilir

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan: Seçim eylül ayına sarkabilir

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, seçimin eylül ayına sarkabileceğini söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:16+0300

2023-02-13T13:16+0300

2023-02-13T13:16+0300

politika

mehmet tezkan

seçim

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Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından konuşulan seçim senaryolarını köşesine taşıdı.Seçimin planlanan 14 Mayıs'a yetişmeyeceğini belirten Tezkan, "18 Haziran şimdilik ağır basıyor ama bir olasılık daha var… YSK; ‘Depremden 13 milyon insan etkilendi. 10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kayıt kuyut kalmadı, yenilemem lazım, önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamam. Seçimi etkiler’ diyerek… Ve… Hazırlık yapamadım bahanesiyle seçimi eylül ayına öteleyebilir…" dedi.Tezkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:"İktidar yani Saray; ‘Yaz aylarında insanlar rahatlar, enkaz kaldırılır, yeni binaların temeller atılır, umut saçılır, acıları hafif de olsa küllenir. Yaralıların bir bölümü sağlığına kavuşur. Depremden etkilenmeyen illerde yaşayanların bir kısmı ‘ah vah’ demeyi bırakır. Bir kısmı unutur’ diye düşünüyor olabilir…İktidar böyle düşünüyorsa YSK’da gereğini yapar. Kılıf bulur…Konuşulan bir olasılık daha var. Seçimin bir yıl ertelenmesi. 2024 yılında yerel seçimle birleştirilmesi.Olabilir mi?Olabilir, konuşalım… Anayasa’ya göre savaş hali dışında seçim ertelenmiyor. Savaş çıkacak bir ortam yok. Yunanistan’a bir gece ansızın gelebiliriz dedik, kör talih onlar bir gece ansızın ama izinle enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için geldi.Bu sebeple seçim 2024’e kalmaz diyorum…Kimileri; Erdoğan yıkılan konutlar için ‘Bir yıl süre verin’ dedi ya bu sözü dayanak noktası yaparak seçim ertelenecek diyor.Senaryoları şöyle: Erdoğan büyük deprem ve depremin ekonomiyi daha da sarsacağını gerekçe göstererek ülke çapında OHAL ilan eder. Meclis anında onaylar. Seçimi bir yıl ertelediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayımlar.Bu kararnameye itiraz kime yapılabilir?Anayasa Mahkemesi’ne….Ama… Anayasa Mahkemesi, OHAL döneminde Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne bakmayacağını ilan edip elini kolunu bağladı.Hayda… Eee ne olur?YSK’ya başvurulur. O da Anayasa Mahkemesi’ne gidin der. Cumhurbaşkanı Kararnamesi var ben karışamam der.Der mi der… Top oradan oraya dolaşırken 2024’ü buluruz…Ülke için en ağır senaryo da bu…Gerçekleşme ihtimali var mı?Yüzde 50… Saray’ın planı buysa yüzde 100…Bu ülkede artık hiçbir şeye, ‘Bu kadarı da olmaz ya’ diyemiyoruz!.."

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