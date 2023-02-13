https://sputniknews.com.tr/20230213/halk-sagligi-profesoru-akdur-depremden-sonra-olusan-salginlar-daha-cok-can-aliyor-1066976189.html

Halk Sağlığı Profesörü Akdur: ‘Depremden sonra oluşan salgınlar daha çok can alıyor’

Halk Sağlığı Profesörü Akdur: ‘Depremden sonra oluşan salgınlar daha çok can alıyor’

Radyo Sputnik’te Öğle Ajandası programına Halk Sağlığı Profesörü Recep Akdur ve eski Cumhuriyet savcısı Ali Özgündüz katıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T17:14+0300

2023-02-13T17:14+0300

2023-02-13T17:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep akdur

deprem

enkaz

radyo

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Enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan umut kesilmemesi gerektiğini belirten Prof. Recep Akdur, enkaz altında iki haftaya kadar yaşam mücadelesi vermiş kişilerin olduğunu belirtti.Recep Akdur en büyük problemin barınma ve tuvalet problemi olduğunu söylerken, yetkililerin ivedilikle bu problemin çözümü için mesai harcamaları gerektiğinin altını çizdi.Recep Akdur şöyle konuştu:‘Deprem tarihleri bize gösteriyor ki küçücük bir ihtimal çok büyük salgınlar ortaya çıkarabiliyor ve depremden sonra oluşan bu salgınlar sonrasında daha büyük canlar alıyor. Haiti depreminden sonra oluşan 8. dönem kolera salgını bunun en büyük örneğidir.’Ali Özgündüz: Enkazlardan gerekli delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekiyorEski milletvekili ve Cumhuriyet savcısı Ali Özgündüz, deprem sonrası oluşan enkazların kaldırma ve temizlenme işlemlerinin titizlikle yapılmasının soruşturmalar için kritik önemde olduğunu söyledi.Sorumluların ceza alabilmesi için enkazlardan gerekli delillerin ivedilikle toplanması gerektiğine işaret eden eski savcı Ali Özgündüz şu ifadeleri kullandı:‘Ölen canlarımız geri getirilemez ama bu felakete sebep olanların hak ettikleri cezayı almaları çok önemli. Bu konuda enkazlardan gerekli delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekiyor. Elde edeceğimiz deliller ile bu binalar deprem yönetmeliğine uygun yapılmış mı, ne tür malzemeler kullanılarak yapılar oluşturulmuş hepsini görmüş olacağız.’

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recep akdur, deprem, enkaz, radyo