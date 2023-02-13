Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230213/hablemitoglu-suikasti-saniklari-20-yil-sonra-yarin-hakim-karsisina-cikacak-1066976321.html
Hablemitoğlu suikastı sanıkları 20 yıl sonra yarın hakim karşısına çıkacak
Hablemitoğlu suikastı sanıkları 20 yıl sonra yarın hakim karşısına çıkacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:14+0300
2023-02-13T17:14+0300
türkiye
necip hablemitoğlu
suikast
levent göktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063941722_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_46b2726c750432fac4c517e8c9057118.jpg
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmalar, sanıkların savunmaları tamamlanana kadar sürecek.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in, Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede, Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230116/dr-necip-hablemitoglu-davasi-suikasttan-20-yil-sonra-14-subatta-basliyor-1065782504.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063941722_163:0:1028:649_1920x0_80_0_0_50bfcb341ceebb4a3120e56cf1c41f50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
necip hablemitoğlu, suikast, levent göktaş
necip hablemitoğlu, suikast, levent göktaş

Hablemitoğlu suikastı sanıkları 20 yıl sonra yarın hakim karşısına çıkacak

17:14 13.02.2023
© İHA / NAHİT DOĞU Levent Göktaş
 Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA / NAHİT DOĞU
Abone olTelegram
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmalar, sanıkların savunmaları tamamlanana kadar sürecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.
Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in, Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi.
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
TÜRKİYE
Hablemitoğlu davası 20 yıl sonra başlıyor: Cinayetten önce Özcan ABD'den, Emek Eskişehir'den geliyor
16 Ocak, 09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала