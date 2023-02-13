Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor
09:22 13.02.2023 (güncellendi: 09:25 13.02.2023)
© Fotoğraf : Instagramİlkay Gündoğan
© Fotoğraf : Instagram
Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Aston Villa maçının ardından yaptığı gol sevinci tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Gündoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçti. Mavi beyazlı ekibin ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. İlkay Gündoğan’ın gol sevinci sosyal medyada tepki ile karşılaştı.
Attığı golden sonra İlkay Gündoğan'ın sevinci pic.twitter.com/GhNi3jqsn0— Penaltı Sports (@penaltisport) February 12, 2023
Gol sevincinin tepkiyle karşılaşması sonrasında tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklama yaptı.
Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor" mesajını yayınladı.
Important home win against Villa. But my thoughts are still with all people affected by the horrible earthquakes in Turkey & Syria and with all those tirelessy trying to save those trapped under the ruins 🇹🇷❤️🇸🇾 It still breaks my heart...💔 pic.twitter.com/UQNNWchTtS— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 12, 2023