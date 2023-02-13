https://sputniknews.com.tr/20230213/gol-sevinci-tepkiyle-karsilanan-ilkay-gundogandan-aciklama-kalbim-hala-aciyor-1066944329.html

Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor

Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Aston Villa maçının ardından yaptığı gol sevinci tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Gündoğan... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T09:22+0300

2023-02-13T09:22+0300

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spor

türkiye

manchester city

ilkay gündoğan

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Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçti. Mavi beyazlı ekibin ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. İlkay Gündoğan’ın gol sevinci sosyal medyada tepki ile karşılaştı. Gol sevincinin tepkiyle karşılaşması sonrasında tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklama yaptı.Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor" mesajını yayınladı.

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2023

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türkiye, manchester city, ilkay gündoğan