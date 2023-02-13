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https://sputniknews.com.tr/20230213/gol-sevinci-tepkiyle-karsilanan-ilkay-gundogandan-aciklama-kalbim-hala-aciyor-1066944329.html
Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor
Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor
Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Aston Villa maçının ardından yaptığı gol sevinci tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Gündoğan... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T09:22+0300
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spor
türkiye
manchester city
ilkay gündoğan
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Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçti. Mavi beyazlı ekibin ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. İlkay Gündoğan’ın gol sevinci sosyal medyada tepki ile karşılaştı. Gol sevincinin tepkiyle karşılaşması sonrasında tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklama yaptı.Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor" mesajını yayınladı.
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türkiye, manchester city, ilkay gündoğan

Gol sevinci tepkiyle karşılanan İlkay Gündoğan’dan açıklama: Kalbim hala acıyor

09:22 13.02.2023 (güncellendi: 09:25 13.02.2023)
© Fotoğraf : Instagramİlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Aston Villa maçının ardından yaptığı gol sevinci tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Gündoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçti. Mavi beyazlı ekibin ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. İlkay Gündoğan’ın gol sevinci sosyal medyada tepki ile karşılaştı.
Gol sevincinin tepkiyle karşılaşması sonrasında tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklama yaptı.
Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor" mesajını yayınladı.
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