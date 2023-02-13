https://sputniknews.com.tr/20230213/fatih-altayli-secimler-en-az-6-ay-muhtemelen-bir-yil-ertelenecek-1066962211.html

Fatih Altaylı: Seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek

Fatih Altaylı: Seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T14:09+0300

2023-02-13T14:09+0300

2023-02-13T14:09+0300

politika

fatih altaylı

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Habertürk yazarı Altaylı, 'Seçimi YSK'ya erteletme planı' başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:"Seçimi erteleme meselesini yazdım geçenlerde.İktidar kanadında ciddi ciddi ele alınan, deprem nedeniyle seçimi erteleme meselesini.Mevcut durumun, zaten bıçak sırtı giden bir seçim sürecini iktidar açısından iyiden iyiye olumsuz hale getirmesi sonucunda seçimin ertelenmesinin iyiden iyiye gündemde olduğu belli.Ben de birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi’nin eski bir kararına atfen iktidarın şansını denemek isteyebileceğini yazdım.Pek çok hukukçu arayıp bunun mümkün olmadığını anlattılar.Ersan Şen, AYM kararının o gün için doğru ama bugün için geçerli olmayan bir karar olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile seçimlerin ertelenebileceğini, Anayasa Mahkemesi’nin zorlama bir tavırla OHAL devam ettiği müddetçe hukukilik denetimi yapmayabileceğini, burada da son sözü YSK’nın söyleyeceğini belirtti.Eski Yarsav Başkanı Eminağaoğlu da AYM’nin 2012’de aldığı kararın bugün uygulanmasının hukuki olarak mümkün olmadığını söylüyor.Ben elbette onlar gibi hukukçu değilim.Ancak konuşulanları, planlananları duyup aktarabilirim.Ve bana gelen bilgilere göre, süreç Ersan Şen’in söylediğine yakın bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor.İktidar kanadı, seçimleri erteletme işini YSK’ya paslayacak.Önce bir seçim kararı alınacak.Sonra YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek.Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.Sonrası!Allah kerim.Ya Timur ya fil ya Nasreddin…"

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fatih altaylı