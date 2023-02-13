https://sputniknews.com.tr/20230213/eski-pentagon-danismani-rusya-ukrayna-ordusunu-isabetli-ve-kapsamli-saldirilarla-bozguna-ugratacak-1066940009.html
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Ukrayna ordusunu isabetli ve kapsamlı saldırılarla bozguna uğratacak
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Ukrayna ordusunu isabetli ve kapsamlı saldırılarla bozguna uğratacak
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı ve emekli albay Douglas Macgregor, isabetli ve kapsamlı topçu saldırılarının Rusya’nın Ukrayna Silahlı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T05:28+0300
2023-02-13T05:28+0300
2023-02-13T05:28+0300
ukrayna krizi
abd
douglas macgregor
rusya
ukrayna
saldırı
taktik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064675524_0:379:2967:2047_1920x0_80_0_0_2fdb3c1ceab886e81ad315b3b4480a5a.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD Savunma Bakanı'nın özel danışmanı olarak görev yapan emekli albay Douglas Macgregor, Judging Freedom kanalına demecinde Rusya’nın Ukrayna ordusunu bozguna uğratmasını garanti eden faktörleri sıraladı.Macgregor, “Son yüz yıl içinde yapılan savaşlar isabetli, yıkıcı ateş gücüyle kazanıldı. Bu tür sistemlere sahibiz, ne yazık ki aynı sistemler Ruslarda ve Çinlilerde de var. Uzun yıllardır bu alanda elimizde olan tekel geçmişte kaldı” diye konuştu.Moskova’nın çatışmalarda başarılı olmak için topçu atışlarının yalnızca isabetli değil, aynı zamanda kapsamlı olması gerektiğini de gösterdiğine dikkat çeken uzman, “Eğer kazanmak istiyorsan çok miktarda füzeye, top mermisine ve cephaneye ihtiyacın var. Rusya bu bileşenlerin her ikisine de sahip” vurgusunu yaptı.Macgregor daha önce özel askeri operasyonun güney yönünde Ukrayna ordusunun savunmasının başarısız olduğunu belirtmişti. ABD’li uzman, yetkin keşif birlikleri ve rehberlik kullanan Rus ordusunun gelişmiş taktikleri sayesinde cepheyi zorlamayı ve ilerlemeyi başardığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064675524_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50b3b7cd3ce8a7d44b4b1cd7f19c72e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, douglas macgregor, rusya, ukrayna, saldırı, taktik
abd, douglas macgregor, rusya, ukrayna, saldırı, taktik
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Ukrayna ordusunu isabetli ve kapsamlı saldırılarla bozguna uğratacak
Abone ol
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı ve emekli albay Douglas Macgregor, isabetli ve kapsamlı topçu saldırılarının Rusya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bozguna uğratmadaki başarısını garanti ettiğini belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD Savunma Bakanı'nın özel danışmanı olarak görev yapan emekli albay Douglas Macgregor, Judging Freedom kanalına demecinde Rusya’nın Ukrayna ordusunu bozguna uğratmasını garanti eden faktörleri sıraladı.
Macgregor, “Son yüz yıl içinde yapılan savaşlar isabetli, yıkıcı ateş gücüyle kazanıldı. Bu tür sistemlere sahibiz, ne yazık ki aynı sistemler Ruslarda ve Çinlilerde de var. Uzun yıllardır bu alanda elimizde olan tekel geçmişte kaldı” diye konuştu.
Moskova’nın çatışmalarda başarılı olmak için topçu atışlarının yalnızca isabetli değil, aynı zamanda kapsamlı olması gerektiğini de gösterdiğine dikkat çeken uzman, “Eğer kazanmak istiyorsan çok miktarda füzeye, top mermisine ve cephaneye ihtiyacın var. Rusya bu bileşenlerin her ikisine de sahip” vurgusunu yaptı.
Macgregor daha önce özel askeri operasyonun güney yönünde Ukrayna ordusunun savunmasının başarısız olduğunu belirtmişti. ABD’li uzman, yetkin keşif birlikleri ve rehberlik kullanan Rus ordusunun gelişmiş taktikleri sayesinde cepheyi zorlamayı ve ilerlemeyi başardığını ifade etmişti.