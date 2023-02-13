Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/emniyet-genel-mudurlugu-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-56-sahis-gozaltina-alindi-1066948846.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı
Depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:09+0300
2023-02-13T11:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
deprem
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü, depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan kişileri tespit etti. EGM, operasyona ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, gözaltı
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı

11:09 13.02.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan kişileri tespit etti.
EGM, operasyona ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала