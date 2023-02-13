https://sputniknews.com.tr/20230213/emniyet-genel-mudurlugu-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-56-sahis-gozaltina-alindi-1066948846.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı
Depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:09+0300
2023-02-13T11:09+0300
2023-02-13T11:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
deprem
gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan kişileri tespit etti. EGM, operasyona ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
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MIA „Rosiya Segodnya“
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, gözaltı
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 56 şahıs gözaltına alındı
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Depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan kişileri tespit etti.
EGM, operasyona ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."