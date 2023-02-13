https://sputniknews.com.tr/20230213/emekli-tumgeneral-yavuz-askerin-icerideki-gorevi-dogal-afetlerde-vatandasinin-yaninda-olmaktir-1067008924.html

Emekli Tümgeneral Yavuz: Askerin içerideki görevi doğal afetlerde vatandaşının yanında olmaktır

Emekli Tümgeneral Yavuz: Askerin içerideki görevi doğal afetlerde vatandaşının yanında olmaktır

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, ‘Silahlı kuvvetleriniz var ama, kullanamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi. Askerin içerideki görevi asayiştir, doğal... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T22:07+0300

2023-02-13T22:07+0300

2023-02-14T12:07+0300

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ohal

olağanüstü hal (ohal)

deprem

ahmet yavuz

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz katıldı.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin yol açtığı felakette gündeme gelen konu başlıklarından biri de Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü (EMASYA) oldu.2010 yılında kaldırılan bu protokol yürürlükte olsaydı, askeri personelin depremin ilk günlerinde, hatta ilk saatlerinde afet bölgesinde yer alıp, enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde yer alabileceği ve bununla birlikte daha çok hayatın kurtarılabileceği konuşuluyor.Ahmet Yavuz: Asayiş maksadıyla yapılmıştı ama bu durumun aynısı doğal afetler için de geçerliEMASYA Protokolünün Sivas Olaylarından sonra hazırlanmaya başladığını söyleyen Ahmet Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:‘Her birliğin valiliğin talebi ve askeri birliklerde yardım istemesi halinde asayişle ilgili konularda nasıl yardım yapılabileceğine ilişkin planları ihtiva ediyor. Bunun bir de deprem ve doğal afetlerle ilgili, (Doğal Afet Yardım Planı) DAFYAR ile ilgili bölümü var. Bu ikisi aynı nitelikte, yani birisi asayiş, diğeri de doğal afetlerle ilgili olmak üzere silahlı kuvvetlerin iç hizmetlerde kullanabileceği iki plan. Bu plan Sivas olaylarında tam işlemedi. Çünkü Sivas valisi ile Garnizon Komutanı arasında bir takım iletişim sorunları ortaya çıktı. Bunun üzerine de Genelkurmay ile İçişleri Bakanlığı bir araya gelip bir protokol hazırladılar. Protokolün özü şu: Kamu düzeninin bozluğu durumlarda eğer mülki amir herhangi bir sebeple askeri birliklerde yardım talebinde bulunamıyorsa kamu düzeninin sağlanması açısından askeri birlik komutanı alana iniyor, oradaki emniyet güçlerini de emrine alarak tertibi, düzeni sağlıyor. Asayiş maksadıyla yapılmıştı ama bu durumun aynısı doğal afetler için de geçerlidir. Ama bunu AK Parti iktidarı kaldırdı.’‘Bütün sorumluluğu AFAD’a verdiler’2022 Şubat ayında afet ve acil durumla ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın yeni bir yönetmelik yayımladığını hatırlatan Yavuz, askerin bölgeye gönderilmesinde geç kalındığını ifade etti.İçişleri Bakanlığı’nın çeşitli senaryolar üzerine planlama yapması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Yavuz, şunları söyledi:‘Bu yönetmeliğe göre doğal afetlerde asli sorumlu İçişleri Bakanlığı. AFAD her türlü problemin üstesinde gelebilecek bir kuruluşmuş gibi bir varsayımla bütün sorumluluğu onun üzerine verdiler. Milli Savunma Bakanlığının rolü de tali bir rol oldu. Benim gördüğüm; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeteri kadar bu işe hazır olmadığını anlıyoruz. Çünkü ilk 2-3 gün alanda jandarmalar hariç hiç askeri birlik göremedik. Şu anda İskenderun’da, Osmaniye’de, Malatya’da, Gaziantep’te ve Kahramanmaraş’ta askeri birlikler var ama üçüncü günden itibaren MSB yeni kurulan bir istihkam birliğini bölgeye sevk etti. Sonra Kıbrıs’tan ve başka bölgelerden gidenler oldu. Ama bunlar gecikti tabi. Yeteri kadar hazırlık yapılmadığı anlaşılıyor. Belki İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın çeşitli senaryolar üzerinde bir planlama yapmaları gerekiyordu. Eğer yapmadılar ise bir hata. Yaptılarsa eğer niye işlemedi o zaman? Varsayımları mı zayıftı; onu bilmiyoruz. Normalde bu yönergeye göre valiler ile garnizon komutanlarının bir takım planlamalar yapmaları gerekiyordu. Dolayısıyla sistem işlemediğine göre yapsalar da yapmasalar da bir hantal durum söz konusu’‘Askerin içerideki görevi asayiştir, doğal afetlerde vatandaşının yanında olmaktır’Bölgede ilan edilen OHAL durumuna da değinen Emekli Tümgeneral Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:‘10 ilin koordinasyonunu bir sorumlunun yapması lazım. Mesela dışardan birçok yardım geliyor. Bu sadece AFAD’ın yapabileceği bir iş değil, ki bu işin alında kaldılar. Bir sürü aksaklık olduğun görüyoruz. Bence OHAL bölge valisi hemen atanmalı, bir karargahı olmalı. Bölgeye çok sayıda askeri birlik gönderilmeli çünkü uzun vadeli bir iş var ortada. EMASYA protokolü yürürlükte olsaydı ve hükümet deseydi ki, ‘EMASYA protokolü doğal afetler için de geçerlidir. O zaman bu sorunları daha az hissederdik. Askerler emir almadan gereken tertip düzenini sağlamaya çalışırlardı. Yani Silahlı kuvvetleriniz var ama, kullanamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi. Askerin içerideki görevi asayiştir, doğal afetlerde vatandaşının yanında olmaktır. Kaçınılmaz olarak bu iki görev de askerin sorumluluğundadır.’

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2023

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radyo, ohal, olağanüstü hal (ohal), deprem, ahmet yavuz