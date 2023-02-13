https://sputniknews.com.tr/20230213/depremin-en-cok-etkiledigi-sehirlerden-biri-olan-hataydaki-yikim-drone-ile-kaydedildi-1066988866.html

Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'daki yıkım drone ile kaydedildi

Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'daki yıkım drone ile kaydedildi

Felaketin sekizinci gününde enkaz çalışmaları hala devam ederken, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye’nin en güneyindeki şehri Hatay’ın durumunu... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

enkaz

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Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini aşarken, neredeyse 25 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geliyor. Şehirde, aralarında inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin de olduğu pek çok tarihi bina zarar görürken, felaketin 8. gününde enkaz çalışmaları hala devam ediyor. Sputnik, depremin şehre etkilerini drone ile görüntüledi.

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Hatay'ın gökyüzünden görüntüsü hayalet şehri andırdı Hatay'ın gökyüzünden görüntüsü hayalet şehri andırdı 2023-02-13T20:33+0300 true PT2M02S

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