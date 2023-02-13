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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/depremin-en-cok-etkiledigi-sehirlerden-biri-olan-hataydaki-yikim-drone-ile-kaydedildi-1066988866.html
Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'daki yıkım drone ile kaydedildi
Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'daki yıkım drone ile kaydedildi
Felaketin sekizinci gününde enkaz çalışmaları hala devam ederken, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye’nin en güneyindeki şehri Hatay’ın durumunu... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T20:33+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
enkaz
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Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini aşarken, neredeyse 25 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geliyor. Şehirde, aralarında inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin de olduğu pek çok tarihi bina zarar görürken, felaketin 8. gününde enkaz çalışmaları hala devam ediyor. Sputnik, depremin şehre etkilerini drone ile görüntüledi.
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Hatay'ın gökyüzünden görüntüsü hayalet şehri andırdı
Hatay'ın gökyüzünden görüntüsü hayalet şehri andırdı
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video, deprem, enkaz, видео
video, deprem, enkaz, видео

Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'daki yıkım drone ile kaydedildi

20:33 13.02.2023
© Sputnik
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Felaketin sekizinci gününde enkaz çalışmaları hala devam ederken, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye’nin en güneyindeki şehri Hatay’ın durumunu Sputnik drone ile kaydetti.
Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini aşarken, neredeyse 25 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geliyor.

Şehirde, aralarında inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin de olduğu pek çok tarihi bina zarar görürken, felaketin 8. gününde enkaz çalışmaları hala devam ediyor.

Sputnik, depremin şehre etkilerini drone ile görüntüledi.
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