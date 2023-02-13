https://sputniknews.com.tr/20230213/depremden-sonra-kizina-ulasamiyordu-6-gun-sonra-kayip-kizi-gadeye-kavustu-1066960918.html
Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:39+0300
2023-02-13T13:39+0300
2023-02-13T13:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
anne
baba
çocuk
kayıp
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Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu. Aydın Ailesi'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığında heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/volkan-demirel-depremzedelere-yardim-icin-hataya-geri-dondu-1066959664.html
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deprem, anne, baba, çocuk, kayıp
deprem, anne, baba, çocuk, kayıp
Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu.
Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu.
Aydın Ailesi'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü.
Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığında heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.