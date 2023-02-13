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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/depremden-sonra-kizina-ulasamiyordu-6-gun-sonra-kayip-kizi-gadeye-kavustu-1066960918.html
Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:39+0300
2023-02-13T13:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
anne
baba
çocuk
kayıp
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Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu. Aydın Ailesi'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığında heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/volkan-demirel-depremzedelere-yardim-icin-hataya-geri-dondu-1066959664.html
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deprem, anne, baba, çocuk, kayıp
deprem, anne, baba, çocuk, kayıp

Depremden sonra kızına ulaşamıyordu: 6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

13:39 13.02.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu.
Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu.
Aydın Ailesi'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü.
Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığında heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a döndü
13:18
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