https://sputniknews.com.tr/20230213/depremde-yikilan-binalarla-ilgili-yurutulen-sorusturmalar-kapsaminda-163-supheliden-8i-tutuklandi-1066982556.html
Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 163 şüpheliden 8’i tutuklandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 163 şüpheliden 8’i tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T18:03+0300
2023-02-13T18:03+0300
2023-02-13T18:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
soruşturma
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili harekete geçti.Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.
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deprem, kahramanmaraş, soruşturma
deprem, kahramanmaraş, soruşturma
Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 163 şüpheliden 8’i tutuklandı
18:03 13.02.2023 (güncellendi: 18:46 13.02.2023) Abone ol
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili harekete geçti.
Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.