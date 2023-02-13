Depremde hastalarına koşan hemşire: Vicdan azabından yaşayamazdım, insanlığı gösterdiysem mutluyum

"Onları kurtaramasam ve bir çöküntü olsa bile onların yanında olacaktım. Servisimde yatan çocuğu tanıyorum. Sürekli kontrol ettiğim bir hastamdı. Onlar önce Allah'a, sonra bize emanetler. Bizim her ne olursa olsun onların yanında olmamız gerekiyor. Ben de o gün vicdanen ve kalben burada olmam gerektiği için geldim. Tanımıyor olsam da yine aynı şeyi yapardım.