https://sputniknews.com.tr/20230213/deniz-baykalin-cenaze-toreni-belli-oldu-1066966766.html

Deniz Baykal'ın cenaze töreni belli oldu

Deniz Baykal'ın cenaze töreni belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu. Baykal, yarın önce CHP Genel Merkezi'nde ardından, Meclis'te yapılacak törenlerden sonra... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T15:33+0300

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türkiye

deniz baykal

cenaze töreni

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu. Baykal, 14 Şubat'ta önce Meclis'te düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.CHP'den yapılan açıklamada, "11 Şubat 2023 tarihinde vefat eden, Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanımız, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci Dönem Antalya milletvekili, 37. Hükümet Maliye Bakanı, 42. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52. Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal; yarın (14 Şubat Salı) saat 10:00’da CHP Genel Merkezi, saat 11:30’da TBMM’de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığı’nda (Ankara) defnedilecektir" denildi.

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deniz baykal, cenaze töreni