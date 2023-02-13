https://sputniknews.com.tr/20230213/dask-hasar-ihbarinda-sure-kisitlamasi-uygulanmamaktadir-1066946925.html

DASK: Hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır

DASK: Hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T10:15+0300

2023-02-13T10:15+0300

2023-02-13T10:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

enkaz

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

sigorta

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DASK'tan yapılan açıklamada, evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildirimine ilişkin bir süre sınırlamasının olmadığı bildirildi.Açıklamada, genel şartlarda her ne kadar "Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a bildirme yükümlülüğü" olsa da kurumun sigortalıların haberdar olma zamanını tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirdiğini kaydedildi.Sigortalıların herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabileceği aktarılan açıklamada, DASK'ın, önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği vurgulandı.'DASK, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçlar'Açıklamada, DASK'ın, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:'DASK fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılır'Açıklamada, DASK'ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası'nın bir vergi olmadığı, 1999'da meydana gelen büyük Kocaeli depremi sonrasında kanunlaştığı ve kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak amacıyla 2000'de kurulduğu anımsatıldı."DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında aldığı primlerle bir deprem teminat havuzu oluşturmaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230213/ergen-psikiyatristi-karakoc-cocuklarin-yas-sureci-farkli-olume-hemen-tepki-vermeyebilirler-1066945742.html

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deprem, enkaz, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta