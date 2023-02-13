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https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-erdogandan-kahramanmarasin-dusman-isgalinden-kurtulusuna-iliskin-paylasim-1066987769.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:46+0300
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım

19:46 13.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
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