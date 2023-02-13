https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-erdogandan-kahramanmarasin-dusman-isgalinden-kurtulusuna-iliskin-paylasim-1066987769.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T19:46+0300

2023-02-13T19:46+0300

2023-02-13T19:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan