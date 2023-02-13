https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-erdogandan-kahramanmarasin-dusman-isgalinden-kurtulusuna-iliskin-paylasim-1066987769.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:46+0300
2023-02-13T19:46+0300
2023-02-13T19:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.