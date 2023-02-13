https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-tedavi-goren-depremzedeleri-ziyaret-etti-1066986722.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T19:35+0300
2023-02-13T19:35+0300
2023-02-13T19:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066986809_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_068afe48c52be4ae352018d87d6159d6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti.Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066986809_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_89e5768820819334d5073e6801dab441.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, depremzede
recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, depremzede
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.