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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-tedavi-goren-depremzedeleri-ziyaret-etti-1066986722.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-13T19:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
depremzede
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti.Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, depremzede
recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, depremzede

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

19:35 13.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
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