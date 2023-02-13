https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-kasapoglu-an-itibariyla-200-bine-yakin-vatandasimiz-tesislerimizde-kaliyor-1066966375.html
Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor
Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası açıklama yaptı ve "An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T15:27+0300
2023-02-13T15:27+0300
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mehmet muharrem kasapoğlu
mehmet muharrem kasapoğlu
Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor
15:27 13.02.2023 (güncellendi: 15:35 13.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası açıklama yaptı ve "An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi.