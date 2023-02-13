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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
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Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor
Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası açıklama yaptı ve "An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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mehmet muharrem kasapoğlu
mehmet muharrem kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımız tesislerimizde kalıyor

15:27 13.02.2023 (güncellendi: 15:35 13.02.2023)
© AABakan Kasapoğlu
Bakan Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası açıklama yaptı ve "An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi.
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