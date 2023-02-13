Türkiye
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-cavusoglu-deprem-nedeniyle-suriyeden-turkiyeye-siginmaci-akini-yasandi-iddialari-asilsiz-1066971927.html
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:03+0300
2023-02-13T16:03+0300
2023-02-13T16:03+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_157ee6ffc14ada3278737a20b5a82594.jpg
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971782_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_5f138b94e915cfa32073dbb3555c6a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
suriye, mevlüt çavuşoğlu
suriye, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız
16:03 13.02.2023
© AA
Çavuşoğlu
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem
Suriye
Mevlüt Çavuşoğlu
Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Telegram
Twitter
ТikТоk
Odysee
Telegram Radyo
Hakkımızda
Frekanslarımız
Kullanım koşulları
Bize ulaşın
Topluluk kuralları
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
kural ihlalinden dolayı sohbete erişim engellenmiştir
. Sohbete yeniden katılma süreniz:
∞
. Engellenmeyi kabul etmiyorsanız
geri bildirim formunu kullanınız
Tartışma kapalı. Makalenin yayınlanmasından sonraki 24 saat içinde tartışmaya katılabilirsiniz.
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın
ya da
kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала