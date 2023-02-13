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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bakan-cavusoglu-deprem-nedeniyle-suriyeden-turkiyeye-siginmaci-akini-yasandi-iddialari-asilsiz-1066971927.html
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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suriye, mevlüt çavuşoğlu
suriye, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandı iddiaları asılsız

16:03 13.02.2023
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
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