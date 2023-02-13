https://sputniknews.com.tr/20230213/ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-site-sakinlerini-sucladi-kusurum-oldugunu-dusunmuyorum-1066976021.html

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi site sakinlerini suçladı: 'Kusurum olduğunu düşünmüyorum'

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi site sakinlerini suçladı: 'Kusurum olduğunu düşünmüyorum'

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘imar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanan... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T17:13+0300

2023-02-13T17:13+0300

2023-02-13T17:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

müteahhit

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Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ni 1995'te yapmaya başladıklarını, 1999 yılında bitirdiklerini belirten Akay, yapım sürecinde arsa sahibi ile daire sahipleri arasında koordinasyonu ve inşaatın gerektiği şekilde ilerlemesini sağlamakla görevli olduğunu anlattı.Gaziantep'te 25'ten fazla yapı yaptığını, 2010 yılında eşinden ayrılıp İstanbul'a yerleştiğini aktaran Akay, İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu'nda inşaat mühendisi bilirkişisi olarak görev yaptığını kaydetti.Mehmet Ertan Akay, sitede malzeme ve işçiliğin eksik ya da yanlış kullanılmasının söz konusu olmadığını, sitenin dönemin mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini savundu.‘O dönemin mevzuatına uygundu’Herhangi bir kusuru olmadığını iddia eden Akay, ifadesinde şunları anlattı:‘Kaçma düşüncem olmadı’Akay, binanın yapıldığı yıllarda zemin analizi şartı olmadığını ifade etti. Binada statik proje sahibi olarak adının geçtiğini ancak hayatı boyunca statik proje yapmadığını dile getiren Akay, ifadesinde şunları kaydetti:İstanbul'dan Gaziantep'e getirildiDepremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘imar kanununa muhalefet’ suçundan dün İstanbul Ataşehir'de gözaltına alınmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremde-yikilan-ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-ve-fenni-mumessili-mehmet-akay-tutuklandi-1066926492.html

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