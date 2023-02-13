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https://sputniknews.com.tr/20230213/atmosfere-giren-asteroid-mans-denizi-uzerinde-infilak-etti-1066946625.html
Atmosfere giren asteroid Manş Denizi üzerinde infilak etti
Atmosfere giren asteroid Manş Denizi üzerinde infilak etti
Bu sabah erken saatlerde dünya atmosferine giren bir asteroid, Manş Denizi'ndeki İngiliz Kanalı üzerinde infilak etti. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T10:10+0300
2023-02-13T10:10+0300
dünya
asteroid
ingiltere
manş denizi
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İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi üzerinde 'Sar2667' adlı, 1 metre çapında bir asteroid, atmosferi geçmesinin ardından bu sabah saatlerinde infilak etti.Asteroid, İngiltere'nin güneyinden, Galler'den ve Paris'ten de görülebildi.Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan Amerikalı fizikçi Mark Boslough, Wales Online gazetesine verdiği demeçte bu büyüklüklerdeki olayların yılda birkaç kez meydana geldiğini ve önceden tahmin edilebildiği durumların nadir olduğunu belirtti.Boslough, tarihte sadece 7 kez önceden keşfin mümkün olduğunu vurguladı.Asteroidin infilak etmesinden bir süre önce Fransa'nın Royville kentine atmosfere girebilecek asteroidlerin düşebilecekleri uyarısı yapılmıştı.Asteroidin görüntüler, bölgedeki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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asteroid, ingiltere, manş denizi
asteroid, ingiltere, manş denizi

Atmosfere giren asteroid Manş Denizi üzerinde infilak etti

10:10 13.02.2023
© AP Photo / Mark J. TerrillABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Dünya'ya yönelik muhtemel bir asteroid tehdidini bertaraf etmeye hazırlık amacıyla tasarladığı Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART)
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Dünya'ya yönelik muhtemel bir asteroid tehdidini bertaraf etmeye hazırlık amacıyla tasarladığı Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Mark J. Terrill
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Bu sabah erken saatlerde dünya atmosferine giren bir asteroid, Manş Denizi'ndeki İngiliz Kanalı üzerinde infilak etti.
İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi üzerinde 'Sar2667' adlı, 1 metre çapında bir asteroid, atmosferi geçmesinin ardından bu sabah saatlerinde infilak etti.
Asteroid, İngiltere'nin güneyinden, Galler'den ve Paris'ten de görülebildi.
Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan Amerikalı fizikçi Mark Boslough, Wales Online gazetesine verdiği demeçte bu büyüklüklerdeki olayların yılda birkaç kez meydana geldiğini ve önceden tahmin edilebildiği durumların nadir olduğunu belirtti.
Boslough, tarihte sadece 7 kez önceden keşfin mümkün olduğunu vurguladı.
Asteroidin infilak etmesinden bir süre önce Fransa'nın Royville kentine atmosfere girebilecek asteroidlerin düşebilecekleri uyarısı yapılmıştı.
Asteroidin görüntüler, bölgedeki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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