https://sputniknews.com.tr/20230213/adiyamanin-ilk-akilli-binasinin-depremde-bir-cami-bile-kirilmadi-1066945191.html

Adıyaman’ın ilk akıllı binasının depremde bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’ın ilk akıllı binasının depremde bir camı bile kırılmadı

Adıyaman’da Grand Isias Otel tuzla buz oldu, belediyenin yakınındaki cam giydirmeli, şehrin ilk akıllı binası Kommagene Kültür Merkezi’nin camları bile... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T09:46+0300

2023-02-13T09:46+0300

2023-02-13T09:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bina

mimar

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Adıyaman’da 2015 yılında projesine, 2020 yılında da de inşaatına başlanan Kommagene Kültür Merkezi, Eylül 2022’de açıldı. Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in aktardığına göre, bina şehrin prestij yapısı olarak tasarlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB fonuyla inşa ettiği yapının ihalesi de AB mevzuatına göre yapıldı.Tasarım ve projelendirme sürecini mimarlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ, müşavirliğini Nezih Alataş, Adıyaman Valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız yaptı. Binanın yapımını da Global İnşaat üstlendi. Dört kattan oluşan yapının zemininde hologramlarla Kommagene Krallığı canlandırılırken, orta katı ise kalıcı sergi alanı, iki katı da kütüphaneden oluşuyor.TÜMAŞ’tan Mimar Nezih Alataş, yapının depremde hasar görmemesinin püf noktalarını şöyle anlattı:'Hata oranı sıfır'Binanın depreme dayanıklılığında hem yapım firmasının hem de onu denetleyen müşavir firmanın çabaları olduğunu vurgulayan proje mimarlarından Özkaya da şunları aktardı:'Demek ki oluyormuş'Merkez, aynı zamanda ODTÜ tarafından Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan’ın yönetiminde hazırlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nda tanımlanan projelerden biri. Binanın deprem yönetmeliğine göre yetersiz olduğu saptanan eski İl Halk Kütüphanesi’nin yerine yapıldığını belirten Prof.Dr. Güçhan, şunları aktardı:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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deprem, bina, mimar