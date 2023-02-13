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https://sputniknews.com.tr/20230213/abd-ve-yunanistan-bati-trakyada-ortak-tatbikat-yapiyor-1066961734.html
ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'da ortak tatbikat yapıyor
ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'da ortak tatbikat yapıyor
ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'daki İskeçe kentinde bulunan tank atış poligonunda tatbikat düzenliyor. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:55+0300
2023-02-13T13:55+0300
dünya
yunanistan
abd
batı trakya
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tatbikat
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Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD ve Yunanistan, İskeçe kenti yakınlarındaki Kayalar Köyü'nde 'Trakya İşbirliği-23' adlı tatbikat başlattı.Tank atış poligonunda gerçekleşen tatbikatta, 25'inci Zırhlı Tugay, 71'inci Havadan Nakledilebilir Tugay, 21'inci Zırhlı Tugay, 1'inci Kara Havacılık Tugayı ve ABD 101'inci Hava Alayına Bağlı 2'nci Tugay Harp Timi birimleri katılıyor.Taktik Çatışma Simülasyon Sistemleri aracılığıyla icra edilecek tatbikat boyunca birçok harekât senaryosu gerçekleştirilecek.10 Şubat'ta başlayan tatbikat, 24 Şubat'ta sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-akar-yunanistanin-hilelerini-artik-herkes-anladi-1065283790.html
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yunanistan, abd, batı trakya, iskeçe, tatbikat
yunanistan, abd, batı trakya, iskeçe, tatbikat

ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'da ortak tatbikat yapıyor

13:55 13.02.2023
© AP Photo / Khalil HamraABD- Yunanistan- Ege
ABD- Yunanistan- Ege - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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ABD ve Yunanistan, Batı Trakya'daki İskeçe kentinde bulunan tank atış poligonunda tatbikat düzenliyor.
Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD ve Yunanistan, İskeçe kenti yakınlarındaki Kayalar Köyü'nde 'Trakya İşbirliği-23' adlı tatbikat başlattı.
Tank atış poligonunda gerçekleşen tatbikatta, 25'inci Zırhlı Tugay, 71'inci Havadan Nakledilebilir Tugay, 21'inci Zırhlı Tugay, 1'inci Kara Havacılık Tugayı ve ABD 101'inci Hava Alayına Bağlı 2'nci Tugay Harp Timi birimleri katılıyor.
Taktik Çatışma Simülasyon Sistemleri aracılığıyla icra edilecek tatbikat boyunca birçok harekât senaryosu gerçekleştirilecek.
10 Şubat'ta başlayan tatbikat, 24 Şubat'ta sona erecek.
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