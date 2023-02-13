https://sputniknews.com.tr/20230213/76-siddetindeki-depremin-merkez-ussu-elbistanin-durumu-havadan-goruntulendi--1066990487.html

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi

Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin ağır hasara uğrayan binalarla çevrili hali Sputnik tarafından... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T21:20+0300

2023-02-13T21:20+0300

2023-02-13T21:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

elbistan

kahramanmaraş

türkiye

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989170_0:89:2706:1611_1920x0_80_0_0_57d96ad498a74d6a9ee8b422717bab1c.png

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır hasar verdiği ve can kaybının yüksek olduğu ilçelerden biri. Elbistan aynı zamanda iki büyük depremden birinin de merkez üssü.Türkiye’nin toplamı 13 milyonu aşan 10 şehrini etkileyen yıkıcı depremlerin Elbistan’a olan etkileri Sputnik tarafından drone ile havadan görüntülendi.

elbistan

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi 2023-02-13T21:20+0300 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, deprem, elbistan, kahramanmaraş, türkiye, drone, видео