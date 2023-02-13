https://sputniknews.com.tr/20230213/76-siddetindeki-depremin-merkez-ussu-elbistanin-durumu-havadan-goruntulendi--1066990487.html
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin ağır hasara uğrayan binalarla çevrili hali Sputnik tarafından... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T21:20+0300
2023-02-13T21:20+0300
2023-02-13T21:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
elbistan
kahramanmaraş
türkiye
drone
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır hasar verdiği ve can kaybının yüksek olduğu ilçelerden biri. Elbistan aynı zamanda iki büyük depremden birinin de merkez üssü.Türkiye’nin toplamı 13 milyonu aşan 10 şehrini etkileyen yıkıcı depremlerin Elbistan’a olan etkileri Sputnik tarafından drone ile havadan görüntülendi.
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kahramanmaraş
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7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
2023-02-13T21:20+0300
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PT1M10S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, elbistan, kahramanmaraş, türkiye, drone, видео
video, deprem, elbistan, kahramanmaraş, türkiye, drone, видео
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
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Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin ağır hasara uğrayan binalarla çevrili hali Sputnik tarafından havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır hasar verdiği ve can kaybının yüksek olduğu ilçelerden biri. Elbistan aynı zamanda iki büyük depremden birinin de merkez üssü.
Türkiye’nin toplamı 13 milyonu aşan 10 şehrini etkileyen yıkıcı depremlerin Elbistan’a olan etkileri Sputnik tarafından drone ile havadan görüntülendi.