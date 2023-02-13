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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/76-siddetindeki-depremin-merkez-ussu-elbistanin-durumu-havadan-goruntulendi--1066990487.html
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin ağır hasara uğrayan binalarla çevrili hali Sputnik tarafından... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
elbistan
kahramanmaraş
türkiye
drone
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır hasar verdiği ve can kaybının yüksek olduğu ilçelerden biri. Elbistan aynı zamanda iki büyük depremden birinin de merkez üssü.Türkiye’nin toplamı 13 milyonu aşan 10 şehrini etkileyen yıkıcı depremlerin Elbistan’a olan etkileri Sputnik tarafından drone ile havadan görüntülendi.
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7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi
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video, deprem, elbistan, kahramanmaraş, türkiye, drone, видео
video, deprem, elbistan, kahramanmaraş, türkiye, drone, видео

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'ın durumu havadan görüntülendi

21:20 13.02.2023
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Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin ağır hasara uğrayan binalarla çevrili hali Sputnik tarafından havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır hasar verdiği ve can kaybının yüksek olduğu ilçelerden biri. Elbistan aynı zamanda iki büyük depremden birinin de merkez üssü.

Türkiye’nin toplamı 13 milyonu aşan 10 şehrini etkileyen yıkıcı depremlerin Elbistan’a olan etkileri Sputnik tarafından drone ile havadan görüntülendi.
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