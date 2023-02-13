https://sputniknews.com.tr/20230213/2-torunu-ve-gelini-enkaz-altinda-can-verdi-oglu-halen-enkaz-altinda-sesimi-kimseye-duyuramiyorum-1066975040.html
2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi, oğlu halen enkaz altında: Sesimi kimseye duyuramıyorum
2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi, oğlu halen enkaz altında: Sesimi kimseye duyuramıyorum
Adıyaman’da 2 torunu ve gelini enkaz altında can veren Naile Işık, halen enkaz altında olan oğluna ulaşmaya çalışıyor. Torunlarının elbisesine sarılarak feryat... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:48+0300
2023-02-13T16:48+0300
2023-02-13T16:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
adıyaman
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları 8. günde devam ediyor. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği kentte halen enkaz altında olan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Yakınları enkaz altında kalan ailelerin enkaz önlerinde bekleyişi sürerken, çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalarda çok sayıda yabancı arama kurtarma ekipleri de yer alıyor.Enkaz önlerinde ailelerin feryadı yükseliyorEnkaz altında kalan yakınlarının yaşıyor olduğundan umudu kesen aileler, enkaz önlerinden bir an olsun ayrılmıyor. Yaşanan şiddetli depremin etkisiyle enkaz alanına dönen kentte ailelerin enkaz önünde feryatları yükseliyor. Bazı aileler enkaz altında kalan yakınlarının yaşıyor olabileceği ihtimali ile enkazın bir an önce kaldırılmasını istiyor. Bunlardan biri de Naile Işık.2 torunu ve gelini enkaz altında can verdiNaile Işık, biri 3, diğeri 7 yaşında iki torunu ve gelin enkaz altında can verdi. Enkaz altından çıkardığı torunları ve gelinini toprağa veren Işık, halen enkaz altında olan oğluna ulaşmaya çalışıyor. Enkaz önünde feryat eden anne Işık, oğlunun hala yaşıyor olabileceğini söylüyor. Enkaz önünden bir an olsun ayrılmayan ve torunlarının elbisesine sarılarak ağlayan Işık’ın tek isteği bir an önce oğlunun enkaz altından çıkarılması.‘Çıkarın diyorum ‘koku gelmiyor’ diyorlar, ölsün mü?’Enkaz önünde feryat eden Naile Işık, binada halen arama kurtarma çalışması yapılmadığını belirterek gözyaşı döküyor. “Adama diyorum ‘git bak’ bana diyor ki ‘koku gelmiyor.’ Ölsün mü?” diyen Işık, “Koku yoksa yaşıyor demek o zaman çıkar. Yok, koku gelsin öyle çıkaracaklar. O tarafa bak, adamlar çalışıyor. O tarafta medya çeker onun için orada çalışıyorlar. Ama buraya daha bir el atmadılar. Burası arkası ya medya görmüyor ya burayı onun için çalışmıyorlar” dedi.‘Sesimi kimseye duyuramıyorum’Ölen torunlarına ağıt yakan Işık şunları söyledi: “30 daireye bir ekip göndermişler. Bir ekip 30 daireye yeter mi? En azından 3 ekibin buraya bakması lazımdı. 7 gün oldu 7 gün! Benim oğlum daha askerliğini yapmamış, 22 yaşında. Sesimi kimseye duyuramıyorum. Gece 02’de valiliğe gittim ‘tamam’ diyorlar ama kimse yok. 3. gün kepçenin önüne attım kendimi.”
adıyaman
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
deprem, adıyaman
2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi, oğlu halen enkaz altında: Sesimi kimseye duyuramıyorum
16:48 13.02.2023 (güncellendi: 16:52 13.02.2023) Abone ol
Özel
Adıyaman’da 2 torunu ve gelini enkaz altında can veren Naile Işık, halen enkaz altında olan oğluna ulaşmaya çalışıyor. Torunlarının elbisesine sarılarak feryat eden Işık, enkazda halen çalışma yapılmadığını belirterek “Sesimi kimseye duyuramıyorum” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları 8. günde devam ediyor. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği kentte halen enkaz altında olan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Yakınları enkaz altında kalan ailelerin enkaz önlerinde bekleyişi sürerken, çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalarda çok sayıda yabancı arama kurtarma ekipleri de yer alıyor.
Enkaz önlerinde ailelerin feryadı yükseliyor
Enkaz altında kalan yakınlarının yaşıyor olduğundan umudu kesen aileler, enkaz önlerinden bir an olsun ayrılmıyor. Yaşanan şiddetli depremin etkisiyle enkaz alanına dönen kentte ailelerin enkaz önünde feryatları yükseliyor. Bazı aileler enkaz altında kalan yakınlarının yaşıyor olabileceği ihtimali ile enkazın bir an önce kaldırılmasını istiyor. Bunlardan biri de Naile Işık.
2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi
Naile Işık, biri 3, diğeri 7 yaşında iki torunu ve gelin enkaz altında can verdi. Enkaz altından çıkardığı torunları ve gelinini toprağa veren Işık, halen enkaz altında olan oğluna ulaşmaya çalışıyor. Enkaz önünde feryat eden anne Işık, oğlunun hala yaşıyor olabileceğini söylüyor. Enkaz önünden bir an olsun ayrılmayan ve torunlarının elbisesine sarılarak ağlayan Işık’ın tek isteği bir an önce oğlunun enkaz altından çıkarılması.
‘Çıkarın diyorum ‘koku gelmiyor’ diyorlar, ölsün mü?’
Enkaz önünde feryat eden Naile Işık, binada halen arama kurtarma çalışması yapılmadığını belirterek gözyaşı döküyor. “Adama diyorum ‘git bak’ bana diyor ki ‘koku gelmiyor.’ Ölsün mü?” diyen Işık, “Koku yoksa yaşıyor demek o zaman çıkar. Yok, koku gelsin öyle çıkaracaklar. O tarafa bak, adamlar çalışıyor. O tarafta medya çeker onun için orada çalışıyorlar. Ama buraya daha bir el atmadılar. Burası arkası ya medya görmüyor ya burayı onun için çalışmıyorlar” dedi.
‘Sesimi kimseye duyuramıyorum’
Ölen torunlarına ağıt yakan Işık şunları söyledi: “30 daireye bir ekip göndermişler. Bir ekip 30 daireye yeter mi? En azından 3 ekibin buraya bakması lazımdı. 7 gün oldu 7 gün! Benim oğlum daha askerliğini yapmamış, 22 yaşında. Sesimi kimseye duyuramıyorum. Gece 02’de valiliğe gittim ‘tamam’ diyorlar ama kimse yok. 3. gün kepçenin önüne attım kendimi.”