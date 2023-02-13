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Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı
Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde petshop dükkanında mahsur kalan kuşlar, gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
deprem
fotoğraf
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фото, kahramanmaraş, deprem, fotoğraf, kuş
фото, kahramanmaraş, deprem, fotoğraf, kuş

Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

08:46 13.02.2023 (güncellendi: 08:49 13.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde petshop dükkanında mahsur kalan kuşlar, gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı.
© İHA / MERT TAHA VAROL

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MERT TAHA VAROL

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor.

© İHA / MERT TAHA VAROL

Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti.

Kahramanmaraş&#x27;taki Selçuk Pasajı&#x27;nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MERT TAHA VAROL

Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti.

© İHA / MERT TAHA VAROL

Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı.

Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MERT TAHA VAROL

Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı.

© İHA / MERT TAHA VAROL

Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi.

Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MERT TAHA VAROL

Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi.

© İHA / MERT TAHA VAROL

Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.

Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MERT TAHA VAROL

Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.

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