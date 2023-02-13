Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor.
Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti.
Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti.
Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı.
Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı.
Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi.
Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi.
Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.
Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.