https://sputniknews.com.tr/20230212/turkiyede-calismalara-katilan-meksikali-arama-kurtarma-kopegi-proteo-hayatini-kaybetti-1066929180.html
Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti
Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gelen Meksikalı köpek Proteo hayatını kaybetti. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:11+0300
2023-02-12T18:11+0300
2023-02-12T18:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
meksika
deprem
arama kurtarma
köpek
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Meksika Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye’ye gönderilen yardım ekibinde Ulusal Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Kızılhaç, Sivil Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personellerinin yer aldığını bildirmişti. Meksika’dan Türkiye'ye gönderilen yardım ekibinde toplam 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyordu.
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türkiye, meksika, deprem, arama kurtarma, köpek
türkiye, meksika, deprem, arama kurtarma, köpek
Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti
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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gelen Meksikalı köpek Proteo hayatını kaybetti.
Meksika Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye’ye gönderilen yardım ekibinde Ulusal Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Kızılhaç, Sivil Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personellerinin yer aldığını bildirmişti. Meksika’dan Türkiye'ye gönderilen yardım ekibinde toplam 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyordu.