https://sputniknews.com.tr/20230212/thynin-ucretsiz-tahliye-ucuslari-icin-rezervasyon-uygulamasi-bu-aksam-basliyor-1066929650.html

THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması bu akşam başlıyor

THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması bu akşam başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-12T18:53+0300

2023-02-12T18:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

thy

rezervasyon

deprem

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THY'nin deprem bölgesinden tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması başlıyor.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

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2023

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thy, rezervasyon, deprem