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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/thynin-ucretsiz-tahliye-ucuslari-icin-rezervasyon-uygulamasi-bu-aksam-basliyor-1066929650.html
THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması bu akşam başlıyor
THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması bu akşam başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:53+0300
2023-02-12T18:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
thy
rezervasyon
deprem
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THY'nin deprem bölgesinden tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması başlıyor.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:
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thy, rezervasyon, deprem

THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması bu akşam başlıyor

18:53 12.02.2023
© AAHavalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu.
THY'nin deprem bölgesinden tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması başlıyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."
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