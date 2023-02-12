https://sputniknews.com.tr/20230212/thy-139-bin-438-kisiyi-deprem-bolgesinden-tahliye-etti-1066920429.html

THY, 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye ettiğini duyurdu

THY, 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye ettiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), 6-11 Şubat'ta yapılan 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin deprem bölgesine ulaştırıldığını... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T12:40+0300

2023-02-12T12:40+0300

2023-02-12T12:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

thy

türk hava yolları (thy)

deprem

kahramanmaraş

gaziantep

hatay

malatya

adıyaman

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, AFAD ve yetkili makamlarla işbirliği içerisinde deprem bölgelerine insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ile afetzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Tahliye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevki için yapılan seferler ve taşınan afetzedelerin sayısı aktarılan açıklamada, "Afetin yaşandığı günden bugüne (6-11 Şubat) toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını, 790 sefer ile de 139 bin 438 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladık" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bugün planlanan tahliye ve kargo uçuşlarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-8-yasindaki-ahmet-152-saatte-sag-olarak-kurtarildi-1066919071.html

kahramanmaraş

gaziantep

hatay

malatya

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thy, türk hava yolları (thy), deprem, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, malatya, adıyaman