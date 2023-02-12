https://sputniknews.com.tr/20230212/selcuk-tepeliden-gsm-operatorlerine-tepki-fatura-gonderiyor-yikilmis-eve-gerizekali-misiniz-1066930842.html
Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: 'Fatura gönderiyor yıkılmış eve, gerizekalı mısınız'
Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: 'Fatura gönderiyor yıkılmış eve, gerizekalı mısınız'
Sunucu Selçuk Tepeli GSM operatörlerine canlı yayında sert tepki gösterdi. Tepeli "Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T19:52+0300
2023-02-12T19:52+0300
2023-02-12T19:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
selçuk tepeli
tepki
gsm operatörleri
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FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli GSM operatörlerine tepki gösterdi. Tepeli "Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız. Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam. Zor zaman diyoruz, destek, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız? GSM operatörleri haberleşme meselesinde büyük sorunların yaşandığı ve yatırım yapmayanlar" ifadelerini kullandı.
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türkiye, deprem, selçuk tepeli, tepki, gsm operatörleri
türkiye, deprem, selçuk tepeli, tepki, gsm operatörleri
Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: 'Fatura gönderiyor yıkılmış eve, gerizekalı mısınız'
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Sunucu Selçuk Tepeli GSM operatörlerine canlı yayında sert tepki gösterdi. Tepeli "Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız?" ifadelerini kullandı.
FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli GSM operatörlerine tepki gösterdi. Tepeli "Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız. Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam. Zor zaman diyoruz, destek, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız? GSM operatörleri haberleşme meselesinde büyük sorunların yaşandığı ve yatırım yapmayanlar" ifadelerini kullandı.