https://sputniknews.com.tr/20230212/prof-dr-gorur-malatya-ve-ovacik-faylarinda-enerji-yuklenmis-olabilir-1066915704.html

Prof. Dr. Görür: Malatya ve Ovacık faylarında enerji yüklenmiş olabilir

Prof. Dr. Görür: Malatya ve Ovacık faylarında enerji yüklenmiş olabilir

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depreminin ardından "Malatya ve Ovacık faylarında enerji yüklenmiş olabilir" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T08:07+0300

2023-02-12T08:07+0300

2023-02-12T08:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

naci görür

kahramanmaraş

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depreminin hemen ardından yeniden büyük bir deprem meydana gelmesinin nadir rastlanacak bir durum olduğunu belirtti.Görür, Hürriyet gazetesinden Hazan Aköz Işık'a verdiği röportajda, "İki deprem arası süre çok kısa olduğundan Kahramanmaraş’ta büyük bir yıkım yaşandı" dedi ve şunları ekledi:‘Malatya ve Ovacık faylarında enerji yüklenmiş olabilir’Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya'da enerji birikmesi olabileceğine dikkat çeken Görür, “6 Şubat deprem bölgesiyle ilgili bazı endişelerimiz de oldu çünkü Malatya’nın batısında Malatya fayı, kuzeyinde Ovacık fayı var. Depremden sonra bunlarda belirli ölçüde enerji yüklenmiş olabilir ama inşallah etkilenmezler çünkü o zaman bir felaket olur. Bu bölgelerde deprem olur mu veya ne zaman olur bilemeyiz tabii ki; bunun bir matematiği yok çünkü. Yaşadığımız depremler 10 ili çok ciddi şekilde etkiledi. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak depremi durduramayacağımıza göre, zararlarını azaltmak ve depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Asıl özet bu" dedi.‘İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Hakkâri, Erzincan, Bingöl, Adana, Hatay riskli’Deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden birinin Marmara olduğuna dikkat çeken Görür şunları ifade etti:'İstanbul'da şehrin tehlike analizi yapılmalı'Olası İstanbul depremine hazırlık için ivedilikle şehrin tehlike analizinin yapılması gerektiğini vurgulayan Görür, şunları da ekledi:‘Elazığ depreminden sonra ilk işaret ettiğim yer burasıydı’Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş bölgesini işaret ettiğini söyleyen Görür, “Bu deprem bir bakıma bağıra bağıra geldi. 2020’deki Elazığ depreminden sonra ilk işaret ettiğim yer burasıydı. ‘Malatya’nın Çelikhan, Adıyaman’ın Sincik ilçelerine ve Kahramanmaraş iline dikkat edin. Buralarda deprem bekliyorum’ diye 2020 senesinde söylemiştim. Her fırsatta da anlattım. ‘Buralarda deprem olacak, önlem alın’ diye açıklama yaptığım belki onlarca videom vardır. Bütün bunları söyledim ama anlaşılıyor ki yerel yönetimler deprem hazırlığını masabaşında sürdürmüşler. Sahada evleri ve altyapıyı güçlendirmek; çevreyi, ekonomiyi afete hazırlamak, ciddi bir deprem hazırlığı yapmak gerekirdi. Uluslararası standartlarda önlem alınmadığını görüyoruz.” dedi.‘Artçılar bir yıldan fazla sürebilir’Artçıların uzun zaman süreceğini belirten Görür, “2023 yılındayız ve hâlâ 2020’de gerçekleşen Elazığ depreminin artçılarını yaşıyoruz. Böyle iki büyük depremin artçıları bir seneden daha fazla sürebilir. Ama gittikçe boyutları azalacaktır.” dedi.

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, kahramanmaraş, deprem