https://sputniknews.com.tr/20230212/mueahhit-yavuz-karakus-gurcistana-kacmaya-calisirken-istanbulda-yakalandi-1066920028.html
Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:29+0300
2023-02-12T12:29+0300
2023-02-12T12:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
müteahhit
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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
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müteahhit
Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
12:29 12.02.2023 (güncellendi: 12:37 12.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.