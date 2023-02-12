https://sputniknews.com.tr/20230212/mueahhit-yavuz-karakus-gurcistana-kacmaya-calisirken-istanbulda-yakalandi-1066920028.html

Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı

Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T12:29+0300

2023-02-12T12:29+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

müteahhit

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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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2023

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müteahhit