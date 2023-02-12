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SON DAKİKA | Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/mueahhit-yavuz-karakus-gurcistana-kacmaya-calisirken-istanbulda-yakalandi-1066920028.html
Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:29+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
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müteahhit
müteahhit

Müteahhit Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı

12:29 12.02.2023 (güncellendi: 12:37 12.02.2023)
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Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© MURAT KANBER-AW823873
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Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
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