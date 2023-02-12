https://sputniknews.com.tr/20230212/meis-adasindan-turkiyeye-sevgili-komsu-bizim-de-yureklerimiz-yikildi---1066928345.html
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis Adası'nda Türkiye'ye deprem yardımı gönderildi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T17:21+0300
2023-02-12T17:21+0300
2023-02-12T17:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
yunanistan
meis
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Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'nin 10 ilinde büyük kayıplar yaratan depremler için yardım gönderildi. Kaş Kaymakamlığı'nın paylaştığı görüntülerde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yardım gönderenlerin yazısı da yer aldı.
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türkiye, deprem, yunanistan, meis
türkiye, deprem, yunanistan, meis
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
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Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis Adası'nda Türkiye'ye deprem yardımı gönderildi.
Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'nin 10 ilinde büyük kayıplar yaratan depremler için yardım gönderildi. Kaş Kaymakamlığı'nın paylaştığı görüntülerde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yardım gönderenlerin yazısı da yer aldı.