Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/meis-adasindan-turkiyeye-sevgili-komsu-bizim-de-yureklerimiz-yikildi---1066928345.html
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis Adası'nda Türkiye'ye deprem yardımı gönderildi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T17:21+0300
2023-02-12T17:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
yunanistan
meis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066927982_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_5667f098ede27950ef89e0d55a0991de.jpg
Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'nin 10 ilinde büyük kayıplar yaratan depremler için yardım gönderildi. Kaş Kaymakamlığı'nın paylaştığı görüntülerde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yardım gönderenlerin yazısı da yer aldı.
yunanistan
meis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066927982_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_2deeada650fd1f3499103ff4c28cd45c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, deprem, yunanistan, meis
türkiye, deprem, yunanistan, meis

Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'

17:21 12.02.2023
© Fotoğraf : Kaş KaymakamlığıMeis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'
Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Fotoğraf : Kaş Kaymakamlığı
Abone olTelegram
Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis Adası'nda Türkiye'ye deprem yardımı gönderildi.
Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'nin 10 ilinde büyük kayıplar yaratan depremler için yardım gönderildi. Kaş Kaymakamlığı'nın paylaştığı görüntülerde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yardım gönderenlerin yazısı da yer aldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала