https://sputniknews.com.tr/20230212/meis-adasindan-turkiyeye-sevgili-komsu-bizim-de-yureklerimiz-yikildi---1066928345.html

Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'

Meis Adası'ndan Türkiye'ye: 'Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı'

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Meis Adası'nda Türkiye'ye deprem yardımı gönderildi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T17:21+0300

2023-02-12T17:21+0300

2023-02-12T17:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

yunanistan

meis

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Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'nin 10 ilinde büyük kayıplar yaratan depremler için yardım gönderildi. Kaş Kaymakamlığı'nın paylaştığı görüntülerde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yardım gönderenlerin yazısı da yer aldı.

yunanistan

meis

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