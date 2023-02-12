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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230212/macaristan-cumhurbaskani-novak-rusya-dunyanin-belirleyici-ekonomilerinden-biri-1066912400.html
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri
Rusya’nın, dünyanın belirleyici ekonomilerden biri olduğunu söyleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, Rusya’nın, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T01:21+0300
2023-02-12T01:21+0300
ukrayna krizi
rusya
katalin novák
macaristan
yaptırım
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Novák, Portfolio dergisine yaptığı açıklamada, “Rusya vardı, var ve olacak, savaştan sonra kaybolmayacak ve tamamen dağılmayacak. Rus ekonomisi, dünyanın en belirleyici ekonomilerden biri. Rusya, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip. Uzun vadede bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya’nın, en büyük ortakları olmadığını ve gelecekte de olmayacağını dile getiren Macaristan Cumhurbaşkanı, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma konusu üzerinde çalıştıklarını ve yabancı yatırımcıları çekerek dünya genelinde yeni iş imkanlarını aradıklarını kaydetti.ABD ve Çin’le pragmatik işbirliğine dönmeyi planladıklarını söyleyen Novák, Batı ve Doğu’nun çatışmaya düşmemesi gerektiğini belirterek, “Gerilimin daha fazla tırmanmasından, nükleer silahların konuşlandırılmasından ve yıkıcı bir üçüncü dünya savaşının başlamasından kaçınmalıyız. Ayrıca Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin uzun vadede nasıl gelişeceğini de düşünmemiz gerekiyor” dedi.
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rusya, katalin novák, macaristan, yaptırım

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri

01:21 12.02.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Rusya’nın, dünyanın belirleyici ekonomilerden biri olduğunu söyleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, Rusya’nın, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip olduğunu belirtti.
Novák, Portfolio dergisine yaptığı açıklamada, “Rusya vardı, var ve olacak, savaştan sonra kaybolmayacak ve tamamen dağılmayacak. Rus ekonomisi, dünyanın en belirleyici ekonomilerden biri. Rusya, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip. Uzun vadede bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın, en büyük ortakları olmadığını ve gelecekte de olmayacağını dile getiren Macaristan Cumhurbaşkanı, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma konusu üzerinde çalıştıklarını ve yabancı yatırımcıları çekerek dünya genelinde yeni iş imkanlarını aradıklarını kaydetti.
ABD ve Çin’le pragmatik işbirliğine dönmeyi planladıklarını söyleyen Novák, Batı ve Doğu’nun çatışmaya düşmemesi gerektiğini belirterek, “Gerilimin daha fazla tırmanmasından, nükleer silahların konuşlandırılmasından ve yıkıcı bir üçüncü dünya savaşının başlamasından kaçınmalıyız. Ayrıca Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin uzun vadede nasıl gelişeceğini de düşünmemiz gerekiyor” dedi.
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