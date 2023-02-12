https://sputniknews.com.tr/20230212/macaristan-cumhurbaskani-novak-rusya-dunyanin-belirleyici-ekonomilerinden-biri-1066912400.html
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri
Rusya’nın, dünyanın belirleyici ekonomilerden biri olduğunu söyleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, Rusya’nın, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T01:21+0300
2023-02-12T01:21+0300
2023-02-12T01:21+0300
ukrayna krizi
rusya
katalin novák
macaristan
yaptırım
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Novák, Portfolio dergisine yaptığı açıklamada, “Rusya vardı, var ve olacak, savaştan sonra kaybolmayacak ve tamamen dağılmayacak. Rus ekonomisi, dünyanın en belirleyici ekonomilerden biri. Rusya, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip. Uzun vadede bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya’nın, en büyük ortakları olmadığını ve gelecekte de olmayacağını dile getiren Macaristan Cumhurbaşkanı, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma konusu üzerinde çalıştıklarını ve yabancı yatırımcıları çekerek dünya genelinde yeni iş imkanlarını aradıklarını kaydetti.ABD ve Çin’le pragmatik işbirliğine dönmeyi planladıklarını söyleyen Novák, Batı ve Doğu’nun çatışmaya düşmemesi gerektiğini belirterek, “Gerilimin daha fazla tırmanmasından, nükleer silahların konuşlandırılmasından ve yıkıcı bir üçüncü dünya savaşının başlamasından kaçınmalıyız. Ayrıca Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin uzun vadede nasıl gelişeceğini de düşünmemiz gerekiyor” dedi.
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rusya, katalin novák, macaristan, yaptırım
rusya, katalin novák, macaristan, yaptırım
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Rusya dünyanın belirleyici ekonomilerinden biri
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Rusya’nın, dünyanın belirleyici ekonomilerden biri olduğunu söyleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, Rusya’nın, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip olduğunu belirtti.
Novák, Portfolio dergisine yaptığı açıklamada, “Rusya vardı, var ve olacak, savaştan sonra kaybolmayacak ve tamamen dağılmayacak. Rus ekonomisi, dünyanın en belirleyici ekonomilerden biri. Rusya, Batı dünyası dışındaki ülkelerle yakın ilişkilere sahip. Uzun vadede bunu dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın, en büyük ortakları olmadığını ve gelecekte de olmayacağını dile getiren Macaristan Cumhurbaşkanı, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma konusu üzerinde çalıştıklarını ve yabancı yatırımcıları çekerek dünya genelinde yeni iş imkanlarını aradıklarını kaydetti.
ABD ve Çin’le pragmatik işbirliğine dönmeyi planladıklarını söyleyen Novák, Batı ve Doğu’nun çatışmaya düşmemesi gerektiğini belirterek, “Gerilimin daha fazla tırmanmasından, nükleer silahların konuşlandırılmasından ve yıkıcı bir üçüncü dünya savaşının başlamasından kaçınmalıyız. Ayrıca Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin uzun vadede nasıl gelişeceğini de düşünmemiz gerekiyor” dedi.