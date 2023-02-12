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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/kuzey-makedonyada-turkiye-ve-suriyedeki-depremler-nedeniyle-yas-ilan-edildi-1066935304.html
Kuzey Makedonya'da Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle yas ilan edildi
Kuzey Makedonya'da Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle yas ilan edildi
Kuzey Makedonya hükümeti, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük yas ilan etme kararı aldı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T23:27+0300
2023-02-12T23:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kuzey makedonya
yas
ulusal yas
milli yas
deprem
türkiye
suriye
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Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, ülkede 13 Şubat'ta 1 günlük yas ilan etme kararını sosyal medya hesabından duyurdu.Kovaçevski, "Türkiye ve Suriye sınır bölgesini vuran yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yarını yas günü ilan ettik. Kuzey Makedonya vatandaşlarının düşünce ve duaları, hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleriyle birliktedir" ifadelerini kullandı.Depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Kovaçevski, "Devlet ve millet olarak yardım etmeye, dayanışma içerisinde olmaya, depremden etkilenen ve her şeyini kaybedenlere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.​​​​​​​Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede ve Kuzey Makedonya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turk-halkiyla-birlikte-yas-tutuyoruz-1066795783.html
kuzey makedonya
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kuzey makedonya, yas, ulusal yas, milli yas, deprem, türkiye, suriye
kuzey makedonya, yas, ulusal yas, milli yas, deprem, türkiye, suriye

Kuzey Makedonya'da Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle yas ilan edildi

23:27 12.02.2023
© AP Photo / Boris GrdanoskiMakedonya bayrağı ve hükümet binası, Üsküp/Makedonya
Makedonya bayrağı ve hükümet binası, Üsküp/Makedonya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Kuzey Makedonya hükümeti, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük yas ilan etme kararı aldı.
Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, ülkede 13 Şubat'ta 1 günlük yas ilan etme kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kovaçevski, "Türkiye ve Suriye sınır bölgesini vuran yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yarını yas günü ilan ettik. Kuzey Makedonya vatandaşlarının düşünce ve duaları, hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleriyle birliktedir" ifadelerini kullandı.
Depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Kovaçevski, "Devlet ve millet olarak yardım etmeye, dayanışma içerisinde olmaya, depremden etkilenen ve her şeyini kaybedenlere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
​​​​​​​Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede ve Kuzey Makedonya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceği vurgulandı.
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