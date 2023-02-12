https://sputniknews.com.tr/20230212/kilicdaroglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-sefer-genclere-dokunmayalim-elimizde-tek-onlar-kaldi-1066931489.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı

Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T20:35+0300

2023-02-12T20:35+0300

2023-02-12T20:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kemal kılıçdaroğlu

deprem

uzaktan eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066655110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b48d9ff4772cf8b23550be0b42b48049.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitere dair uzaktan eğitim kararıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, deprem, uzaktan eğitim