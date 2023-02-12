Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitere dair uzaktan eğitim kararıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.
Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."
Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2023