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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/kilicdaroglundan-uzaktan-egitim-tepkisi-bu-sefer-genclere-dokunmayalim-elimizde-tek-onlar-kaldi-1066931489.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-12T20:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
deprem
uzaktan eğitim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitere dair uzaktan eğitim kararıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."
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kemal kılıçdaroğlu, deprem, uzaktan eğitim
kemal kılıçdaroğlu, deprem, uzaktan eğitim

Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: Bu sefer gençlere dokunmayalım, elimizde tek onlar kaldı

20:35 12.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitere dair uzaktan eğitim kararıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.
Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."
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