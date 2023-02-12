https://sputniknews.com.tr/20230212/kariyernet-deprem-istihdam-seferberligi-baslatti-1066926908.html
kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı
kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı
Depremin bölgedeki çalışma hayatında ve istihdamda açtığı yaraları sarabilmek için kariyer.net Deprem İstihdam Seferberliği'ni hayata geçirdi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T16:30+0300
2023-02-12T16:30+0300
2023-02-12T16:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kariyer.net
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kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, kariyer.net, çalışma hayatında olup depremden etkilenen ve hayatını yeniden kurmaya çalışanlara, bölgedeki işletmelere/kurumlara ve genel anlamda bölge halkına destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği sayfasını devreye aldı.Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında kişiler ihtiyaca göre, ‘Gönüllü Olmak İstiyorum’, ‘İş Arıyorum’, ‘Gönüllü Desteğine İhtiyaç Var’, ‘Depremzedelere İstihdam Sağlayacağım’ kategorilerine başvurabiliyor.kariyer.net Strateji ve İş Geliştimeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CBDO) Barış Karadenizli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yardımcı olabilirim', 'Bana yardım lazım', 'Depremzedeyim, iş arıyorum', 'Depremzedelere iş verebilirim' diyenler... @kariyernet olarak efforları tek bir yere toplamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. http://istihdamseferberligi.info" ifadesini kullandı.
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türkiye, deprem, kariyer.net
türkiye, deprem, kariyer.net
kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı
16:30 12.02.2023 (güncellendi: 16:31 12.02.2023) Abone ol
Depremin bölgedeki çalışma hayatında ve istihdamda açtığı yaraları sarabilmek için kariyer.net Deprem İstihdam Seferberliği'ni hayata geçirdi.
kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, kariyer.net, çalışma hayatında olup depremden etkilenen ve hayatını yeniden kurmaya çalışanlara, bölgedeki işletmelere/kurumlara ve genel anlamda bölge halkına destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği sayfasını devreye aldı.
Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında kişiler ihtiyaca göre, ‘Gönüllü Olmak İstiyorum’, ‘İş Arıyorum’, ‘Gönüllü Desteğine İhtiyaç Var’, ‘Depremzedelere İstihdam Sağlayacağım’ kategorilerine başvurabiliyor.
kariyer.net Strateji ve İş Geliştimeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CBDO) Barış Karadenizli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yardımcı olabilirim', 'Bana yardım lazım', 'Depremzedeyim, iş arıyorum', 'Depremzedelere iş verebilirim' diyenler... @kariyernet olarak efforları tek bir yere toplamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. http://istihdamseferberligi.info" ifadesini kullandı.