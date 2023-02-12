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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/kariyernet-deprem-istihdam-seferberligi-baslatti-1066926908.html
kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı
kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı
Depremin bölgedeki çalışma hayatında ve istihdamda açtığı yaraları sarabilmek için ​​​​​​​kariyer.net Deprem İstihdam Seferberliği'ni hayata geçirdi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T16:30+0300
2023-02-12T16:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kariyer.net
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kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, kariyer.net, çalışma hayatında olup depremden etkilenen ve hayatını yeniden kurmaya çalışanlara, bölgedeki işletmelere/kurumlara ve genel anlamda bölge halkına destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği sayfasını devreye aldı.Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında kişiler ihtiyaca göre, ‘Gönüllü Olmak İstiyorum’, ‘İş Arıyorum’, ‘Gönüllü Desteğine İhtiyaç Var’, ‘Depremzedelere İstihdam Sağlayacağım’ kategorilerine başvurabiliyor.kariyer.net Strateji ve İş Geliştimeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CBDO) Barış Karadenizli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yardımcı olabilirim', 'Bana yardım lazım', 'Depremzedeyim, iş arıyorum', 'Depremzedelere iş verebilirim' diyenler... @kariyernet olarak efforları tek bir yere toplamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. http://istihdamseferberligi.info" ifadesini kullandı.
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türkiye, deprem, kariyer.net
türkiye, deprem, kariyer.net

kariyer.net, Deprem İstihdam Seferberliği başlattı

16:30 12.02.2023 (güncellendi: 16:31 12.02.2023)
© AAİnternet kullanım, tablet
İnternet kullanım, tablet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Depremin bölgedeki çalışma hayatında ve istihdamda açtığı yaraları sarabilmek için ​​​​​​​kariyer.net Deprem İstihdam Seferberliği'ni hayata geçirdi.
kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, kariyer.net, çalışma hayatında olup depremden etkilenen ve hayatını yeniden kurmaya çalışanlara, bölgedeki işletmelere/kurumlara ve genel anlamda bölge halkına destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği sayfasını devreye aldı.
Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında kişiler ihtiyaca göre, ‘Gönüllü Olmak İstiyorum’, ‘İş Arıyorum’, ‘Gönüllü Desteğine İhtiyaç Var’, ‘Depremzedelere İstihdam Sağlayacağım’ kategorilerine başvurabiliyor.
kariyer.net Strateji ve İş Geliştimeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CBDO) Barış Karadenizli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yardımcı olabilirim', 'Bana yardım lazım', 'Depremzedeyim, iş arıyorum', 'Depremzedelere iş verebilirim' diyenler... @kariyernet olarak efforları tek bir yere toplamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. http://istihdamseferberligi.info" ifadesini kullandı.
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