https://sputniknews.com.tr/20230212/kahramanmarasli-depremzededen-rus-sahra-hastanesi-yorumu-sagolsunlar-iyi-calisiyorlar-1066972695.html
Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'
Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'
Rusya'nın Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinin çalışmalarını değerlendiren depremzedeler "Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar. Çok memnun olduk... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:30+0300
2023-02-12T12:30+0300
2023-02-13T16:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
rusya
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066972527_0:36:2661:1532_1920x0_80_0_0_598830ef603ec02ee8f0b32b47986733.png
Kahramanmaraş’ta Rusya tarafından kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında depremzedelere hem cerrahi müdahalede bulunuluyor hem de psikolojik destek sağlanıyor. Hastaneye müracaat eden depremzedeler, Rusya’nın sahra hastanesini Sputnik’e değerlendirdi: ‘’Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar, çok memnun olduk. Kahramanmaraş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Gayet iyi ilgileniyorlar, iyi ki geldiler. Ben Rusya’nın buraya hastane kuracağını duyduğum an çok sevindim’.’
kahramanmaraş
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066972527_284:0:2375:1568_1920x0_80_0_0_9c402764057ef0e0658d8368f18fc42c.png
Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz
Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz
2023-02-12T12:30+0300
true
PT1M07S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, deprem, rusya, video, видео
kahramanmaraş, deprem, rusya, video, видео
Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'
12:30 12.02.2023 (güncellendi: 16:26 13.02.2023) Abone ol
Rusya'nın Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinin çalışmalarını değerlendiren depremzedeler "Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar. Çok memnun olduk. Sağolsunlar iyi çalışıyorlar" yorumunda bulundular.
Kahramanmaraş’ta Rusya tarafından kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında depremzedelere hem cerrahi müdahalede bulunuluyor hem de psikolojik destek sağlanıyor.
Hastaneye müracaat eden depremzedeler, Rusya’nın sahra hastanesini Sputnik’e değerlendirdi:
‘’Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar, çok memnun olduk. Kahramanmaraş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Gayet iyi ilgileniyorlar, iyi ki geldiler. Ben Rusya’nın buraya hastane kuracağını duyduğum an çok sevindim’.’