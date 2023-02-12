https://sputniknews.com.tr/20230212/kahramanmarasli-depremzededen-rus-sahra-hastanesi-yorumu-sagolsunlar-iyi-calisiyorlar-1066972695.html

Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'

Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'

Rusya'nın Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinin çalışmalarını değerlendiren depremzedeler "Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar. Çok memnun olduk... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Kahramanmaraş’ta Rusya tarafından kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında depremzedelere hem cerrahi müdahalede bulunuluyor hem de psikolojik destek sağlanıyor. Hastaneye müracaat eden depremzedeler, Rusya’nın sahra hastanesini Sputnik’e değerlendirdi: ‘’Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar, çok memnun olduk. Kahramanmaraş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Gayet iyi ilgileniyorlar, iyi ki geldiler. Ben Rusya’nın buraya hastane kuracağını duyduğum an çok sevindim’.’

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Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz 2023-02-12T12:30+0300 true PT1M07S

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