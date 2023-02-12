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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/kahramanmarasli-depremzededen-rus-sahra-hastanesi-yorumu-sagolsunlar-iyi-calisiyorlar-1066972695.html
Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'
Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'
Rusya'nın Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinin çalışmalarını değerlendiren depremzedeler "Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar. Çok memnun olduk... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
rusya
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Kahramanmaraş’ta Rusya tarafından kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında depremzedelere hem cerrahi müdahalede bulunuluyor hem de psikolojik destek sağlanıyor. Hastaneye müracaat eden depremzedeler, Rusya’nın sahra hastanesini Sputnik’e değerlendirdi: ‘’Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar, çok memnun olduk. Kahramanmaraş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Gayet iyi ilgileniyorlar, iyi ki geldiler. Ben Rusya’nın buraya hastane kuracağını duyduğum an çok sevindim’.’
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Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz
Kahramanmaraşlı depremzede: Kahramanmaraş adına Rusya’ya teşekkür ederiz
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kahramanmaraş, deprem, rusya, video, видео
kahramanmaraş, deprem, rusya, video, видео

Kahramanmaraşlı depremzededen Rus sahra hastanesi yorumu: 'Sağolsunlar, iyi çalışıyorlar'

12:30 12.02.2023 (güncellendi: 16:26 13.02.2023)
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Rusya'nın Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinin çalışmalarını değerlendiren depremzedeler "Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar. Çok memnun olduk. Sağolsunlar iyi çalışıyorlar" yorumunda bulundular.
Kahramanmaraş’ta Rusya tarafından kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında depremzedelere hem cerrahi müdahalede bulunuluyor hem de psikolojik destek sağlanıyor.
Hastaneye müracaat eden depremzedeler, Rusya’nın sahra hastanesini Sputnik’e değerlendirdi:
‘’Kardeşlerimiz burada hastane kurmuşlar, çok memnun olduk. Kahramanmaraş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Gayet iyi ilgileniyorlar, iyi ki geldiler. Ben Rusya’nın buraya hastane kuracağını duyduğum an çok sevindim’.’
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