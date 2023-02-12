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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/imamoglundan-ogrenci-yurtlari-tepkisi-bu-yanlistan-bir-an-once-donulmeli-1066918568.html
İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
üniversite
yök
öğrenci yurdu
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
deprem
yardım
eğitim
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Türkiye'nin Kahramanmaraş ilindeki Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan öğretime geçmesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, yök, öğrenci yurdu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), deprem, yardım, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, yök, öğrenci yurdu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), deprem, yardım, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim

İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'

11:27 12.02.2023 (güncellendi: 11:29 12.02.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" dedi.
Türkiye'nin Kahramanmaraş ilindeki Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan öğretime geçmesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.
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