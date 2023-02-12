https://sputniknews.com.tr/20230212/imamoglundan-ogrenci-yurtlari-tepkisi-bu-yanlistan-bir-an-once-donulmeli-1066918568.html
İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T11:27+0300
2023-02-12T11:27+0300
2023-02-12T11:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
üniversite
yök
öğrenci yurdu
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
deprem
yardım
eğitim
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Türkiye'nin Kahramanmaraş ilindeki Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan öğretime geçmesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, yök, öğrenci yurdu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), deprem, yardım, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim
ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, yök, öğrenci yurdu, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), deprem, yardım, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim
İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurtları' tepkisi: 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli'
11:27 12.02.2023 (güncellendi: 11:29 12.02.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" dedi.
Türkiye'nin Kahramanmaraş ilindeki Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan öğretime geçmesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.