https://sputniknews.com.tr/20230212/hava-kuvvetlerine-ait-ucaklarla-tahliye-pilotlar-cocuklara-moral-vermek-icin-kokpite-aliyor-1066925375.html

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

milli savunma bakanlığı (msb)

tahliye

uçak

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor” denildi.

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2023

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milli savunma bakanlığı (msb), tahliye, uçak