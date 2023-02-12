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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hava-kuvvetlerine-ait-ucaklarla-tahliye-pilotlar-cocuklara-moral-vermek-icin-kokpite-aliyor-1066925375.html
Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor
Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T14:50+0300
2023-02-12T14:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
milli savunma bakanlığı (msb)
tahliye
uçak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), tahliye, uçak
milli savunma bakanlığı (msb), tahliye, uçak

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor

14:50 12.02.2023
© İHAHava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor
Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla tahliye: Pilotlar, çocuklara moral vermek için kokpite alıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor” denildi.
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