https://sputniknews.com.tr/20230212/hataydaki-tarihi-aziz-georgios-rum-ortodoks-kilisesi-de-depremlerde-hasar-gordu-1066932178.html

Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü

Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü

Türkiye'nin 10 ilinden büyük yıkıma ve kayba neden olan depremlerde Hatay'daki inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de hasar aldı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

hatay

kilise

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.

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