https://sputniknews.com.tr/20230212/hataydaki-tarihi-aziz-georgios-rum-ortodoks-kilisesi-de-depremlerde-hasar-gordu-1066932178.html
Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü
Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü
Türkiye'nin 10 ilinden büyük yıkıma ve kayba neden olan depremlerde Hatay'daki inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de hasar aldı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T21:03+0300
2023-02-12T21:03+0300
2023-02-12T21:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
hatay
kilise
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.
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türkiye, deprem, hatay, kilise
türkiye, deprem, hatay, kilise
Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü
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Türkiye'nin 10 ilinden büyük yıkıma ve kayba neden olan depremlerde Hatay'daki inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de hasar aldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi.
Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.