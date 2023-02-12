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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hataydaki-tarihi-aziz-georgios-rum-ortodoks-kilisesi-de-depremlerde-hasar-gordu-1066932178.html
Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü
Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü
Türkiye'nin 10 ilinden büyük yıkıma ve kayba neden olan depremlerde Hatay'daki inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de hasar aldı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T21:03+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
hatay
kilise
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.
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türkiye, deprem, hatay, kilise
türkiye, deprem, hatay, kilise

Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü

21:03 12.02.2023
© AAKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Türkiye'nin 10 ilinden büyük yıkıma ve kayba neden olan depremlerde Hatay'daki inşa tarihi 1364 olan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de hasar aldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi.
Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.
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