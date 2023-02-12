https://sputniknews.com.tr/20230212/goc-idaresi-baskanligi-suriyeden-turkiyeye-yeni-goc-dalgasi-iddialarini-yalanladi-1066935095.html
Göç İdaresi Başkanlığı 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarını yalanladı
Göç İdaresi Başkanlığı 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarını yalanladı
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarının yalan ve hayal ürünü olduğu bildirildi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T22:52+0300
2023-02-12T22:52+0300
2023-02-12T22:55+0300
göç
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suriye
suriyeli
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Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığ'ının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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Göç İdaresi Başkanlığı 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarını yalanladı
22:52 12.02.2023 (güncellendi: 22:55 12.02.2023) Abone ol
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarının yalan ve hayal ürünü olduğu bildirildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığ'ının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."